Filho de Eike Batista, Olin engata namoro com ex-De Férias Com o Ex

O DJ Olin Batista, filho do empresário Eike Batista e da modelo Luma de Oliveira, está namorando a modelo Lis Aguiar. A bonita ficou conhecida por participar do reality De Férias Com o Ex, da MTV Brasil.
Segundo informações do jornal Extra, os dois assumiram o romance depois de uma viagem a Angra dos Reis, no Rio, quando curtiram o destino paradisíaco com mais amigos.
De acordo com a publicação, a modelo o apelidou carinhosamente de "ursinho" durante a viagem e estampou mil amores com o novo eleito, conforme foto que foi postada nas redes sociais.
Lis tem 23 anos de idade.