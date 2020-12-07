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Apelidado de "ursinho"

Filho de Eike Batista, Olin engata namoro com ex-De Férias Com o Ex

DJ viajou com a nova amada para Angra dos Reis, no Rio, e os dois assumiram romance
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 09:34

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 09:34

O DJ Olin Batista
O DJ Olin Batista Crédito: Reprodução/Facebook Olin Batista
O DJ Olin Batista, filho do empresário Eike Batista e da modelo Luma de Oliveira, está namorando a modelo Lis Aguiar. A bonita ficou conhecida por participar do reality De Férias Com o Ex, da MTV Brasil. 
Segundo informações do jornal Extra, os dois assumiram o romance depois de uma viagem a Angra dos Reis, no Rio, quando curtiram o destino paradisíaco com mais amigos. 
De acordo com a publicação, a modelo o apelidou carinhosamente de "ursinho" durante a viagem e estampou mil amores com o novo eleito, conforme foto que foi postada nas redes sociais. 

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Olin Batista e a nova namorada, Lis Aguiar Crédito: Reprodução/Instagram

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