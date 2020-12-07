Filho de Eike Batista, Olin engata namoro com ex-De Férias Com o Ex

O DJ Olin Batista Crédito: Reprodução/Facebook Olin Batista

Segundo informações do jornal Extra, os dois assumiram o romance depois de uma viagem a Angra dos Reis, no Rio, quando curtiram o destino paradisíaco com mais amigos.

De acordo com a publicação, a modelo o apelidou carinhosamente de "ursinho" durante a viagem e estampou mil amores com o novo eleito, conforme foto que foi postada nas redes sociais.

Lis tem 23 anos de idade.