Estado de Nicette Bruno, internada com Covid-19, segue inalterado

A atriz Nicette Bruno Crédito: Gshow/Fabiano Battaglin

Internada com Covid-19, A atriz Nicette Bruno continua com estado de saúde "inalterado", informou sua filha, Beth Goulart, na tarde deste domingo, 6.

No último sábado, 5, Nicette apresentou piora na função renal e precisou fazer hemodiálise. Seu quadro respiratório também havia tido uma "discreta melhora", o que não se repetiu hoje.