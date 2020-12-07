Estado de Nicette Bruno, internada com Covid-19, segue inalterado

Internada com Covid-19, A atriz Nicette Bruno continua com estado de saúde "inalterado", informou sua filha, Beth Goulart, na tarde deste domingo, 6.
No último sábado, 5, Nicette apresentou piora na função renal e precisou fazer hemodiálise. Seu quadro respiratório também havia tido uma "discreta melhora", o que não se repetiu hoje.
Beth, que tem pedido uma corrente de orações à sua mãe diariamente às 18h, afirmou neste domingo: "O estado de mamãe continua inalterado. Mas é assim mesmo, é preciso ter muita paciência, esperança, perseverança e fé". Confira abaixo: