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Saúde

Estado de Nicette Bruno, internada com Covid-19, segue inalterado

Beth Goulart usou suas redes sociais para atualizar a saúde de sua mãe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 22:54

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 22:54

A atriz Nicette Bruno
A atriz Nicette Bruno Crédito: Gshow/Fabiano Battaglin
Internada com Covid-19, A atriz Nicette Bruno continua com estado de saúde "inalterado", informou sua filha, Beth Goulart, na tarde deste domingo, 6.
No último sábado, 5, Nicette apresentou piora na função renal e precisou fazer hemodiálise. Seu quadro respiratório também havia tido uma "discreta melhora", o que não se repetiu hoje.
Beth, que tem pedido uma corrente de orações à sua mãe diariamente às 18h, afirmou neste domingo: "O estado de mamãe continua inalterado. Mas é assim mesmo, é preciso ter muita paciência, esperança, perseverança e fé". Confira abaixo:

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