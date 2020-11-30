Aos 87 anos, Nicette Bruno é internada com Covid-19

A atriz Nicette Bruno Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Nicette Bruno , 87, foi internada após ser diagnosticada com Covid-19 . A informação foi dada pela filha da atriz, Beth Goulart, 59, na tarde deste domingo (29).

"Eu tenho uma notícia não muito agradável, mas, enfim, estamos numa pandemia. Infelizmente mamãe pegou covid, mas ela está bem. Está internada, sim, está no CTI, sim, mas está com ventilação não-invasiva, não está entubada", iniciou Beth.

Em seguida, ela disse que acredita na recuperação da mãe e pediu orações para que a atriz veterana se recupere rapidamente. "Com muita força, muita fé, muita energia de luz que ela sempre teve, eu conto com sua oração, seu pensamento positivo, porque isso é o que a gente mais pode fazer para ajudar as pessoas que estão nessa situação", ponderou a atriz, lembrando daqueles que também sofreram com a doença.