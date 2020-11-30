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Após lesão

'Dança dos Famosos': Danielle Winits surpreende e é melhor da noite

A atriz precisou ser afastada do quadro após uma entorse no tornozelo quando ensaiava funk, em meados de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 09:15

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 09:15

Dança dos Famosos 2020: Danielle Winits e Fernando Schellenberg
Dança dos Famosos 2020: Danielle Winits e Fernando Schellenberg Crédito: Globo/Fábio Rocha
Neste domingo (29), André Gonçalves, Danielle Winits, Giullia Buscacio, Guta Stresser e Isabeli Fontana se apresentaram na semifinal do Dança dos Famosos. O dia foi marcado também por mais uma baixa: o professor de Guta, Marcos Lobo, foi afastado do quadro após receber diagnóstico de Covid-19. Ele será substituído por Jefferson Bilisco, que foi dupla da atriz Bia Arantes, em 2018.
O segundo grupo foi avaliado pelo júri artístico formado pela humorista Dani Calabresa, o ator Jayme Matarazzo e o cantor Lucas Lucco. Já as opiniões técnicas ficaram sob a responsabilidade do coreógrafo Caio Nunes e da dançarina Carol Soares.
A emoção da noite ficou por conta da volta de Danielle Winits à disputa. A atriz precisou ser afastada do quadro após uma entorse no tornozelo quando ensaiava funk, em meados de outubro.
"Que presente! Não podia deixar de agradecer e enaltecer a produção. Estou aqui não só por mim, mas por eles também. Mesmo dia em que me acidentei, usei como mola para continuar. Somos artistas em prol do macro e estamos aqui para trazer esperança para as pessoas, muitas estão precisando da nossa força. Essa vai ser a vitória de todos nós", disse a atriz antes de se apresentar e ser a primeira da temporada a receber nota dez de todos os jurados.

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A classificação final do foxtrote das dez duplas ficou assim: Danielle Winits e Fernando (59,9) em primeiro lugar, seguidos por André Gonçalves e Paula (59,6), Bruno Belutti e Bruna (59,5), Giullia Buscacio e Danniel (59,4), Marcelo Serrado e Beatriz (59,4), Luiza Possi e Daniel (59,3), Lucy Ramos e Léo (59,2), Isabeli Fontana e Igor (59,2) e Guta Stresser e Bilisco (59,1). Felipe Titto não participou em nehuma das duas semanas, por isso o nome do ator não aparece na lista.
Nos próximos domingos as duas equipes disputarão o ritmo samba.

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