'Dança dos Famosos': Danielle Winits surpreende e é melhor da noite

"Que presente! Não podia deixar de agradecer e enaltecer a produção. Estou aqui não só por mim, mas por eles também. Mesmo dia em que me acidentei, usei como mola para continuar. Somos artistas em prol do macro e estamos aqui para trazer esperança para as pessoas, muitas estão precisando da nossa força. Essa vai ser a vitória de todos nós", disse a atriz antes de se apresentar e ser a primeira da temporada a receber nota dez de todos os jurados.