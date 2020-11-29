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Nos EUA

Rose Miriam diz que filhas de Gugu vão se iniciar em culto religioso

O apresentador Gugu Liberato teve três filhos com a médica Rose Miriam, as gêmeas Marina e Sofia, de 16 anos, e João Augusto, de 19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 17:03

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 17:03

A viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam
A viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam Crédito: TV Globo/Reprodução
Rose Miriam, 57, informou aos seguidores de suas redes sociais que as gêmeas Marina e Sofia Liberato, 16, vão passar a frequentar os cultos da Igreja da Família de Orlando, no estado da Flórida (Estados Unidos), onde moram. A mãe dos filhos de Gugu Liberato (1959-2019) também faz parte da igreja, que realiza cerimônias em inglês, espanhol e português.
A médica comemorou a visita do pastor Lécio Dornas na casa da família na noite de sábado (28). O religioso estava acompanhado da filha Sarah, que lidera o grupo de jovens da igreja.
"Recebemos hoje em casa o nosso querido pastor Lécio Dornas", disse. "Jantamos, conversamos muito e depois fizemos uma linda e abençoada oração!"
"Minhas filhas e também Felipe e Gabriel [namorados das garotas] vão iniciar nos cultos dos jovens na nossa Igreja da Família", afirmou. "Esteve conosco também Sarah que é a filha do pastor que lidera o grupo dos jovens."
"Estou em oração permanente para que meus filhos venham a fazer parte do corpo de Cristo", comentou. "Sei que Deus está preparando."
De acordo com o site oficial, a denominação religiosa acredita em "família" como um termo mais amplo que apenas o de sangue. "Temos o compromisso de ajudar as pessoas a descobrirem uma nova definição do que a família pode significar para elas como seguidoras de Cristo", afirmam.
Os participantes são "conectados pelo amor e pela verdade do evangelho". Eles estimulam o "sentimento de pertencer a uma comunidade de pessoas que te amam, te aceitam, te discipulam e aprendem com você".

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