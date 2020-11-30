Fernanda Montenegro agradece Glenn e diz que daria Oscar a outra atriz

A atriz Fernanda Montenegro Crédito: Globo/Reprodução

Fernanda Montenegro , 91, comentou a declaração de Glenn Close , 73, que repercutiu durante a semana. Para a atriz norte-americana, Montenegro deveria ter ganhado a estatueta de Melhor Atriz na edição de 1999 do Oscar, pela qual concorria por ter protagonizado o longa "Central do Brasil". Gwyneth Paltrow levou o prêmio por sua atuação em "Shakespeare Apaixonado".

"Eu nunca entendi como é possível comparar atuações. Eu lembro do ano em que Gwyneth Paltrow ganhou daquela atriz incrível de 'Central do Brasil'. Eu pensei: o quê? Isso não faz sentido", disse a atriz americana em entrevista ao programa Good Morning America, da emissora ABC.

No Conversa com Bial desta sexta-feira (27), Montenegro agradeceu ao elogio feito por Close, que já foi indicada ao Oscar sete vezes. "O filme tem 21 anos. Não é brincadeira! Uma colega da dimensão dela lembrar o meu trabalho é um prêmio".