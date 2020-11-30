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Agradeceu elogio

Fernanda Montenegro agradece Glenn e diz que daria Oscar a outra atriz

No Conversa com Bial desta sexta-feira (27), Montenegro agradeceu ao elogio feito por Close, que já foi indicada ao Oscar sete vezes

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 09:21
A atriz Fernanda Montenegro
A atriz Fernanda Montenegro Crédito: Globo/Reprodução
Fernanda Montenegro, 91, comentou a declaração de Glenn Close, 73, que repercutiu durante a semana. Para a atriz norte-americana, Montenegro deveria ter ganhado a estatueta de Melhor Atriz na edição de 1999 do Oscar, pela qual concorria por ter protagonizado o longa "Central do Brasil". Gwyneth Paltrow levou o prêmio por sua atuação em "Shakespeare Apaixonado".
"Eu nunca entendi como é possível comparar atuações. Eu lembro do ano em que Gwyneth Paltrow ganhou daquela atriz incrível de 'Central do Brasil'. Eu pensei: o quê? Isso não faz sentido", disse a atriz americana em entrevista ao programa Good Morning America, da emissora ABC.
No Conversa com Bial desta sexta-feira (27), Montenegro agradeceu ao elogio feito por Close, que já foi indicada ao Oscar sete vezes. "O filme tem 21 anos. Não é brincadeira! Uma colega da dimensão dela lembrar o meu trabalho é um prêmio".

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A brasileira, porém disse que teria dado o Oscar para Cate Blanchett , que também estava na disputa por sua interpretação no longa "Elizabeth". "É uma avaliação dela. Eu teria dado o prêmio para Blanchett. Ela tinha feito duas rainhas Elizabeth naquele ano extraordinárias. Não uma, foram duas"! Concorriam ainda ao prêmio em 1999, Meryl Streep por sua atuação em "Um Amor Verdadeiro" e Emily Watson por "Hilary e Jackie".

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