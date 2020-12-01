Internada com covid-19, Nicette Bruno tem piora e é entubada

A atriz Nicette Bruno Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Beth Goulart usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 1º, para atualizar o estado de saúde de sua mãe, Nicette Bruno, que está internada em um hospital com covid-19.

"Ontem ela teve uma ligeira piora. Foi necessário sedar e entubar. Mas eu tenho muita fé. Essa doença é assim mesmo, é uma luta. E nós vamos vencer essa luta. Ela está sedada, não está sentindo nada e vai vencer essa luta", explicou.

Beth ainda propôs corrente de orações diárias às 18h até Nicette Bruno "estar recuperada".

Leda Nagle, que também contraiu covid-19 recentemente, escreveu em apoio à atriz: "Eu tenho fé e estamos juntas nesta oração. Na fé e na garra ela vai superar". Outros artistas como Giovanna Antonelli, Eliana e Nany People também mandaram energias positivas.