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Saúde

Internada com covid-19, Nicette Bruno tem piora e é entubada

Beth Goulart, filha da atriz, publicou vídeo com atualização de seu estado de saúde e pediu orações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 18:22

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 18:22

A atriz Nicette Bruno
A atriz Nicette Bruno Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Beth Goulart usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 1º, para atualizar o estado de saúde de sua mãe, Nicette Bruno, que está internada em um hospital com covid-19.
"Ontem ela teve uma ligeira piora. Foi necessário sedar e entubar. Mas eu tenho muita fé. Essa doença é assim mesmo, é uma luta. E nós vamos vencer essa luta. Ela está sedada, não está sentindo nada e vai vencer essa luta", explicou.
Beth ainda propôs corrente de orações diárias às 18h até Nicette Bruno "estar recuperada".

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Leda Nagle, que também contraiu covid-19 recentemente, escreveu em apoio à atriz: "Eu tenho fé e estamos juntas nesta oração. Na fé e na garra ela vai superar". Outros artistas como Giovanna Antonelli, Eliana e Nany People também mandaram energias positivas.
Assista abaixo ao vídeo em que Beth Goulart atualiza o estado da internação de Nicette Bruno:

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