Eduardo Galvão está internado na UTI com Covid-19

O ator Eduardo Galvão Crédito: Instagram/@galvaoeduardooficial

Eduardo Galvão está internado com Covid-19, no Rio de Janeiro. O galã da TV dos anos 1990 "está com cerca de 50% de comprometimento dos pulmões", disse o amigo e ator Stepan Nercessian ao G1.

Com 58 anos, Galvão está na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca. Segundo Stepan disse ao G1, o amigo pegou o vírus há uma semana e os médicos estão fazendo o possível para não intubá-lo.

Para a revista Quem, Stepan disse que Galvão mora sozinho e que tem tentado ajudar o amigo à distância desde que soube da doença.

Eduardo Galvão estrelou dezenas de novelas. Entre os destaques estão trabalhos nas novelas "A viagem", "O Clone" e "Despedida de Solteiro". Seu trabalho mais recente na TV foi em "Bom Sucesso".