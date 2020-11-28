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Eduardo Galvão está internado na UTI com Covid-19

Galã dos anos 1990 está com cerca de 50% de comprometimento dos pulmões, diz o também ator Stepan Nercessian

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 17:11
O ator Eduardo Galvão
O ator Eduardo Galvão Crédito: Instagram/@galvaoeduardooficial
Eduardo Galvão está internado com Covid-19, no Rio de Janeiro. O galã da TV dos anos 1990 "está com cerca de 50% de comprometimento dos pulmões", disse o amigo e ator Stepan Nercessian ao G1.
Com 58 anos, Galvão está na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca. Segundo Stepan disse ao G1, o amigo pegou o vírus há uma semana e os médicos estão fazendo o possível para não intubá-lo.
Para a revista Quem, Stepan disse que Galvão mora sozinho e que tem tentado ajudar o amigo à distância desde que soube da doença.

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Eduardo Galvão estrelou dezenas de novelas. Entre os destaques estão trabalhos nas novelas "A viagem", "O Clone" e "Despedida de Solteiro". Seu trabalho mais recente na TV foi em "Bom Sucesso".
A última postagem do ator em seu Instagram foi em comemoração ao aniversário de 1 ano da neta, Lara. "Hoje minha neta está completando um aninho! Que Deus abençõe sempre sua vida! O vô te ama muito", escreveu Eduardo.

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