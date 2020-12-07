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João Kleber se casa com Mara Ferraz e faz festa durante pandemia

Sonia Abrão, Dani Albuquerque e Helô Pinheiro foram algumas das madrinhas do casal, que celebrou o casamento no último sábado (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 09:15

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 09:15

Noite de sim-sim: a jornalista Mara Ferraz e o marido, o apresentador João Kleber
Noite de sim-sim: a jornalista Mara Ferraz e o marido, o apresentador João Kleber Crédito: Reprodução/Instagram
João Kleber se casou com Mara Ferraz no último sábado, 5. Colega de RedeTV!, Sonia Abrão foi sua madrinha e compartilhou diversos momentos da cerimônia em seu perfil no Instagram, assim como Helô Pinheiro. O casamento havia sido anunciado pelo apresentador no último mês de outubro.
"Vamos fazer um casamento dentro das normas que estamos vivendo hoje, com toda a segurança por causa da pandemia. Escolhemos a casa da Mara, em Piracicaba, a cerimônia será realizada ao ar livre. Presença apenas dos padrinhos e alguns familiares", afirmou.

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