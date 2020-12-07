Aos 62, Sonia Abrão posa com decote ousado: 'Tempo não passa para você'

Sonia Abrão, de 62 anos de idade, deixou os fãs encantados com o look que surgiu para celebrar o casamento de João Kleber no último sábado (5). A apresentadora do A Tarde é Sua apareceu com um decote ousado e arrancou elogios dos internautas.
A apresentadora compartilhou cliques e vídeos de vários momentos da festa de casamento em seu perfil do Instagram e dedicou um dos posts ao modelito feito sob medida.
"Não envelhece", disse um fã. Outra reiterou: "O tempo não passa para você! Maravilhosa sempre". "Sonia sempre arrasa", disse mais uma.