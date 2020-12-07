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Aos 62, Sonia Abrão posa com decote ousado: 'Tempo não passa para você'

Apresentadora do A Tarde é Sua exibiu modelito feito sob medida na festa de casamento de João Kleber no fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 09:52

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 09:52

A apresentadora Sonia Abrão
A apresentadora Sonia Abrão Crédito: Reprodução/Instagram @soniaabrao
Sonia Abrão, de 62 anos de idade, deixou os fãs encantados com o look que surgiu para celebrar o casamento de João Kleber no último sábado (5). A apresentadora do A Tarde é Sua apareceu com um decote ousado e arrancou elogios dos internautas. 
A apresentadora compartilhou cliques e vídeos de vários momentos da festa de casamento em seu perfil do Instagram e dedicou um dos posts ao modelito feito sob medida. 

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"Não envelhece", disse um fã. Outra reiterou: "O tempo não passa para você! Maravilhosa sempre". "Sonia sempre arrasa", disse mais uma. 

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