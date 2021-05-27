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Juliette supera Sabrina Sato e se torna ex-BBB mais seguida da história

Depois das duas, Grazi Massafera completa o top 3 das ex-BBBs mais seguidas, com 23,5 milhões de fãs nas redes sociais

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 08:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 mai 2021 às 08:56
A ex-BBB Juliette Freire
A ex-BBB Juliette Freire Crédito: Isabella Pinheiro/GSHOW
Pouco mais de 20 dias após a final do Big Brother Brasil 21, Juliette se tornou a ex-BBB mais seguida no Instagram, na história do programa. A vencedora da edição deste ano acumula, até o momento desta publicação, 29.796.954 de seguidores.
Antes disso, esse lugar de destaque era ocupado por Sabrina Sato, que participou da terceira temporada do reality show da Globo. Atualmente, a apresentadora é seguida por 29.792.426 pessoas.
Nas redes sociais, a paraibana agradeceu a todos os fãs que a acompanham. "Verde como os cactos para agradecer por tanto. Ser a BBB mais seguida da história do programa é uma honra e também uma responsabilidade", escreveu.
"Todo meu carinho e amor por terem acreditado em mim e nos meus sonhos. Obrigada", finalizou. No mês passado, Sabrina havia declarado em stories, respondendo a perguntas de fãs, que estava pronta para ser ultrapassada pela advogada.

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"Questão de dias ou semanas isso vai acontecer. Gente, está todo mudo apaixonado por ela e eu também. Será que nós podemos passar o bastão assim, pessoalmente?", indagou.
Depois das duas, Grazi Massafera completa o top 3 das ex-BBBs mais seguidas, com 23,5 milhões de fãs nas redes sociais.
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Sabrina Sato BBB Globoplay BBB 21 Juliette Freire
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