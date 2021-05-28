Carla Diaz é vacinada contra Covid-19

A atriz e ex-BBB Carla Diaz Crédito: Reprodução/Instagram @carladiaz

A atriz Carla Diaz recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus nesta quinta-feira, 27. A ex-BBB descobriu um câncer na tireóide em meio a pandemia em 2020 e segue em observação após o tratamento.

"Para quem não sabe, ano passado, no meio da pandemia, descobri um câncer na tireóide, operei, graças a Deus deu tudo certo, porém ainda me encontro em observação médica, já que ainda tem poucos meses que fiz todo o tratamento. Com isso, pertenço ao grupo de risco da covid-19, e hoje pude finalmente ser vacinada contra o vírus", disse a atriz na legenda do vídeo que publicou no Instagram.

Carla Diaz também fez uma série de stories em que explica que recebeu diversas mensagens de fãs e amigos comemorando a vacinação da atriz. "Muitas pessoas que não sabiam que poderiam ser vacinadas e, através do meu post, averiguaram com seus médicos e foram vacinadas também, então, pra mim, não tem preço", afirmou.

Carla Diaz fez questão de ressaltar também que cada paciente tem a própria história: "porém, cada caso é um caso. Minha condição de saúde me permitiu ser vacinada agora. Não são todas as questões de tireóide que podem (receber vacina). É melhor você procurar seu médico, pois é ele que pode dar o seu laudo".