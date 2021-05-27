Jhean Marcell, do Br'oz, é intubado por complicações da Covid-19

O cantor Jhean Marcell, do grupo Br'Oz, está internado em Minas Gerais por conta da Covid-19 Crédito: Reprodução/Instgram @jheanmarcell

Jhean Marcell, de 39 anos, integrante do grupo Br'oz, teve de ser intubado nesta segunda-feira, 24, por causa de complicações decorrentes da covid-19. No dia 20 de maio, ele foi encaminhado para a UTI de um hospital em Minas Gerais, após ter a saturação comprometida.

Em nota oficial no Instagram do cantor, o comunicado diz que ele não tem mais o coronavírus, mas teve de receber um auxílio para a respiração.

"O cantor Jhean Marcell foi internado no Hospital Santa Clara, em Uberlândia-MG na ultima quinta, 20 de maio, em decorrência do covid. No dia 22 (14º dia da doença), sábado, precisou ser encaminhado para a UTI para receber cuidados mais especiais", diz a nota.

Na publicação, o comunicado também ressalta que o artista está com problemas respiratórios: "Já curado da inflamação do covid, ele teve que ser intubado por estar com muito desconforto respiratório. Segundo a equipe médica, os músculos dele não estavam respondendo, mesmo com a ajuda de oxigenação ao nível máximo."

A esposa do cantor, Bruna Barcelos, afirma que Jhean está sendo bem cuidado. "O médico foi muito cuidadoso em passar um cano super pequeno de 7,5, pois sabe que ele é cantor. O médico me tranquilizou, disse que o hospital tem um nível de recuperação de 70% em pacientes intubados e que o Jhean tem tudo pra sair dessa: é jovem, saudável, não bebe, nunca fumou. Isso tudo favorece o quadro dele", concluiu.