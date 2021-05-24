Com 39 anos, Jhean Marcell, do Broz, vai para UTI por causa da Covid-19

Jhean Marcell, integrante do grupo Br'Oz, teve de ir para a UTI devido a complicações da Covid-19. O cantor, de 39 anos, teve de ser internado na quinta-feira, dia 20, por causa da baixa saturação de oxigênio. O artista testou positivo para o novo coronavírus na semana passada. No sábado, 22, a esposa de Jhean Marcell fez uma publicação no perfil oficial do cantor no Instagram.

O cantor Jhean Marcell, do grupo Br'Oz, está internado em Minas Gerais por conta da Covid-19 Crédito: Reprodução/Instgram @jheanmarcell

"Pessoal, estou aqui invadindo a conta do marido pra pedir a oração de vocês. Jhean foi internado quinta, hoje seguiu pra UTI pra ser bem cuidado por lá. Para quem não sabe, ele atestou positivo para a Covid. Ficou sendo cuidado em casa, mas quinta, devido à baixa saturação, foi pro hospital", escreveu.

De acordo com informações de Bruna Barcelos, os exames clínicos do cantor estão bons, mas a respiração ainda exige cuidados. "Só o pulmão do nosso cantor que está cansado, precisando de cuidados mais intensos. Quem o conhece sabe que ele é super discreto. Ele nem quis em momento algum postar algo por aqui. Mas, o momento agora pede a união de todos. Sei o quanto ele é querido por vocês aqui", escreveu.