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Arte de luto

Morre sambista Nelson Sargento aos 96 anos com Covid-19

Baluarte foi diagnosticado com o novo coronavírus na última sexta (21) mesmo depois de ter recebido a segunda dose da vacina contra a doença em 26 de fevereiro, segundo informações do G1

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 11:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2021 às 11:40
Nelson Sargento está com Covid-19
Nelson Sargento está com Covid-19 Crédito: Reprodução Instagram Nelson Sargento
Morreu nesta quinta-feira (27) o sambista Nelson Sargento, de 96 anos, presidente de honra da Mangueira e autor de sucessos como "Agoniza, Mas Não Morre".
O baluarte foi diagnosticado com Covid-19 na última sexta (21), quando foi internado com a doença. Nesta quarta (26), acabou sendo transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por ter apresentado uma piora significativa em seu quadro clínico geral. 
Sargento, além da idade avançada, sofreu com um câncer de próstata há alguns anos. 

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Segundo informações do G1, em 26 de fevereiro, ele recebeu a segunda dose da vacina contra o coronavírus em casa. 

DESIDRATAÇÃO E ANOREXIA

Em nota, o Instituto Nacional de Câncer (Inca), onde Sargento estava internado, informou anteriormente que Nelson Sargento foi internado após apresentar quadro de desidratação, anorexia e significativa queda do estado geral. Ele foi diagnosticado com Covid-19 assim que chegou ao hospital na última semana. 
Sargento foi um dos primeiros cariocas vacinados contra o coronavírus. Ele recebeu a primeira dose da Coronavac em 31 de janeiro. À época, o compositor foi um dos nomes escolhidos pela Prefeitura do Rio para marcar o início da campanha de imunização na cidade.
Em fevereiro, em entrevista ao Estadão, Sargento lamentou a pandemia, que levou ao cancelamento do carnaval carioca e o obrigou a passar seus dias dentro do apartamento onde mora, em Copacabana, na zona Sul. Na ocasião, porém, ele se mostrou otimista e falou sobre a felicidade de ter sido vacinado.
"Isso tudo vai passar. Tem que passar", disse o sambista, que se emocionou ao receber a primeira dose da vacina. "Levantei a manga da camisa, a moça fez o trabalho dela. Eu fui ao céu e voltei."
(Com informações da Agência Estado). 

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