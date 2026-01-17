Luto
Luto
1935
2026

Morre, aos 90 anos, Antônio Geraldo Vidigal, pai de ex-prefeito da Serra

Sepultamento acontecerá no Cemitério Jardim da Paz, às 17 deste sábado (17)

Vitória
Publicado em 17/01/2026 às 14h58

Antônio Geraldo Vidigal, pai do ex-prefeito da Serra, Sergio Vidigal, morreu neste sábado (17), aos 90 anos. A informação foi divulgada pelo filho, por meio das redes sociais.

“A dor da perda é grande, mas maior ainda é a gratidão por tudo o que vivemos e aprendemos juntos. Ficam as lembranças, os ensinamentos silenciosos e o amor que não se apaga. Ele segue vivo em cada memória e em tudo aquilo que sou”, escreveu Sérgio.

O sepultamento está marcado para às 17 horas deste sábado, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra.

O prefeito da Serra, Weverson Meireles, emitiu nota de pesar e solidariedade diante da morte do pai de Vidigal.

“Neste momento de dor, deixo minha solidariedade e meu abraço fraterno a Sergio, Roberto, Maria Emília, Moisés e Guto, aos netos, bisnetos e a todos os familiares. Um homem que marcou gerações pelo exemplo, pela sabedoria e pelos valores que construiu ao longo da vida. Um legado que permanece vivo na memória e no coração de quem o amou.”, destacou.

