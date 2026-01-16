Equipamentos em teste

Ônibus do Transcol ganham telas para exibir publicidade e informes públicos

Ceturb-ES afirma que o objetivo é testar novas formas de exibição de peças publicitárias nos coletivos que operam na Grande Vitória

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:31

Jefferson Gama, rodoviário do Sistema Transcol, mostra tela instalada em ônibus Crédito: Instagram @jeffimducort

Quem utiliza os ônibus do Sistema Transcol já deve ter visto publicidade em cartazes dentro dos coletivos ou adesivada no exterior. E a partir das próximas semanas, os passageiros devem começar a visualizar outro formato de anúncio. A Companhia Estadual dos Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) começou a testar a exibição de mídias em telas no interior dos veículos.

Inicialmente, foi autorizada a instalação em até dez veículos por um período de seis meses, prorrogáveis por mais seis. Nesse prazo, será verificada a eficácia do equipamento. A ideia é que sejam exibidos não só anúncios publicitários, mas também informações operacionais e de interesse público.

A Ceturb-ES explica que a alocação dos equipamentos nos ônibus é feita pelos consórcios que operam o Sistema Transcol. Como os veículos não são fixos nas linhas, não é possível informar em quais estarão rodando diariamente.

A publicidade nos ônibus é autorizada pela norma nº 15/2020 e é prevista como receita acessória no contrato de concessão do Sistema Transcol. A Ceturb-ES destaca que, sempre que surgem novos tipos de mídias que se enquadrem dentro das normas vigentes, podem ser avaliadas para serem ou não implementadas.

