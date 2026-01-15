Saiba o que muda

ES vai ter novos batalhões da Polícia Militar e dos Bombeiros; veja cidades

Medida será enviada à Assembleia Legislativa em fevereiro e prevê a criação de novos batalhões e companhias de Norte a Sul do Estado

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 18:23

Serra e Vila Velha vão ganhar batalhões do Corpo de Bombeiros Crédito: Secom-ES

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, na tarde desta quinta-feira (15), por meio das redes sociais, que vai promover uma reforma administrativa com a criação de novos batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no Espírito Santo.

O chefe do Executivo estadual afirmou ter tomado a decisão em conjunto com o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e vai encaminhar à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em fevereiro, uma proposta para criar novas estruturas nas duas corporações para tornar o trabalho das forças de segurança mais eficiente.

O que será criado:

Batalhão da Polícia Militar em Viana

Batalhão da Polícia Militar em Afonso Cláudio

Batalhão da Polícia Militar em Marataízes

Batalhão do Corpo de Bombeiros em Vila Velha

Batalhão do Corpo de Bombeiros na Serra

Companhia Independente da Polícia Militar em Castelo

Companhia Independente em Santa Maria de Jetibá

Companhia Independente em Sooretama

Companhia Motorizada no Batalhão de Missões Especiais (BME)

Batalhão especializado em desastres ambientais no Corpo de Bombeiros em Vitória

Além disso, o governador disse que será criado o cargo de subcomandante do Corpo de Bombeiros.

O anúncio foi feito no Palácio Anchieta após reunião de Casagrande com o secretário de Segurança, Leonardo Damasceno; o comandante da PM, Douglas Caus; o comandante do Corpo de Bombeiros, Alexandre Cerqueira; e o secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc.

