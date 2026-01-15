Home
ES vai ter novos batalhões da Polícia Militar e dos Bombeiros; veja cidades

Medida será enviada à Assembleia Legislativa em fevereiro e prevê a criação de novos batalhões e companhias de Norte a Sul do Estado

Vinicius Zagoto

Repórter

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 18:23

Bombeiros em solenidade no quartel da corporação em Vitória.
Serra e Vila Velha vão ganhar batalhões do Corpo de Bombeiros Crédito: Secom-ES

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, na tarde desta quinta-feira (15), por meio das redes sociais, que vai promover uma reforma administrativa com a criação de novos batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no Espírito Santo.

O chefe do Executivo estadual afirmou ter tomado a decisão em conjunto com o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e vai encaminhar à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em fevereiro, uma proposta para criar novas estruturas nas duas corporações para tornar o trabalho das forças de segurança mais eficiente.

O que será criado:

  • Batalhão da Polícia Militar em Viana
  • Batalhão da Polícia Militar em Afonso Cláudio
  • Batalhão da Polícia Militar em Marataízes 
  • Batalhão do Corpo de Bombeiros em Vila Velha
  • Batalhão do Corpo de Bombeiros na Serra
  • Companhia Independente da Polícia Militar em Castelo
  • Companhia Independente em Santa Maria de Jetibá
  • Companhia Independente em Sooretama
  • Companhia Motorizada no Batalhão de Missões Especiais (BME)
  • Batalhão especializado em desastres ambientais no Corpo de Bombeiros em Vitória

Além disso, o governador disse que será criado o cargo de subcomandante do Corpo de Bombeiros.

O anúncio foi feito no Palácio Anchieta após reunião de Casagrande com o secretário de Segurança, Leonardo Damasceno; o comandante da PM, Douglas Caus; o comandante do Corpo de Bombeiros, Alexandre Cerqueira; e o secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc.

