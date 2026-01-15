ES vai ter novos batalhões da Polícia Militar e dos Bombeiros; veja cidades

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 18:23
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, na tarde desta quinta-feira (15), por meio das redes sociais, que vai promover uma reforma administrativa com a criação de novos batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no Espírito Santo.
O chefe do Executivo estadual afirmou ter tomado a decisão em conjunto com o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e vai encaminhar à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em fevereiro, uma proposta para criar novas estruturas nas duas corporações para tornar o trabalho das forças de segurança mais eficiente.
O que será criado:
Além disso, o governador disse que será criado o cargo de subcomandante do Corpo de Bombeiros.
O anúncio foi feito no Palácio Anchieta após reunião de Casagrande com o secretário de Segurança, Leonardo Damasceno; o comandante da PM, Douglas Caus; o comandante do Corpo de Bombeiros, Alexandre Cerqueira; e o secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc.
