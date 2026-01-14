Espírito Santo pode ter fábrica de carros de gigante chinesa, diz Casagrande

O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou, na manhã desta quarta-feira (14), que o governo do Espírito Santo assinou um termo de compromisso com a Great Wall Motors (GWM), que tem interesse em implantar uma indústria de produção de veículos no Estado. Dados levantados pelo Executivo estadual apontam que em 2025 foram importados mais de 45 mil veículos da companhia pelos portos capixabas.

“O vice-governador Ricardo Ferraço está na China e me ligou junto com o fundador da empresa, Jack Wei, para tratar desse investimento que fortalece a economia local, gera oportunidades e ajuda a realizar um sonho antigo dos capixabas”, declarou Casagrande nas redes sociais.

A GWM conta com somente uma fábrica nas Américas e no Hemisfério Sul, que foi inaugurada em agosto de 2025, em Iracemápolis, São Paulo. A planta conta com 600 trabalhadores e tem capacidade para produzir 50 mil veículos por ano. No local, são produzidos três modelos: SUV híbrido Haval H6, a picape média Poer P30 e o SUV de 7 lugares Haval H9.