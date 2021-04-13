Vacinado contra Covid-19, Stênio Garcia testa positivo, afirma a esposa

Stênio Garcia, que tem 88 anos, recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19. Porém, segundo a esposa, o ator testou positivo para a doença. A atriz Marilene Saade postou no sábado, dia 10, vídeos do marido refazendo os testes e defendeu o imunizante como a solução para acabar com a pandemia. "Hoje nesses tempos de Covid-19, que é um vírus traiçoeiro e com alto grau de letalidade, (...) as vacinas são sim a solução, mas precisa de 80% da população mundial estar vacinada e o que podemos fazer agora é nos proteger com uso de máscara adequado, higiene das mãos e se distanciar de um a dois metros das pessoas", escreveu ela.
A atriz contou que recebeu o resultado dos exames dela e do marido na sexta-feira (9). "Ontem, quando recebemos o resultado dos exames e lá dizia que ele estava positivo para a doença e sem a presença de anticorpos após duas doses da vacina, realmente ficamos muito nervosos e com muito medo", afirmou Marilene, que testou negativo, enquanto para Stênio deu positivo.
"Hoje refizemos todos os exames PCR, IGG, IGM e Stênio fez também o exame de anticorpos neutralizantes para saber qual é o grau de imunidade que ficou após a vacina", afirmou. "Pessoas idosas por algum motivo não conseguem produzir esses anticorpos, não por problema da vacina e sim porque o próprio corpo está sem a capacidade de produzir (...) tem que tomar uma dose de reforço aliado a um bom tratamento para a imunidade", opinou, pedindo para algum médico imunologista que venha a ler o post esclareça sua dúvida. A atriz finalizou reafirmando que acredita na vacina.