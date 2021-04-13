Maitê Proença e Cissa Guimarães ficam emocionadas ao serem vacinadas

Cissa Guimarães se emociona após ser vacinada contra Covid-19 Crédito: Daniel Delmiro e Fabrício Silva

As atrizes Maitê Proença e Cissa Guimarães, ambas com 63 anos, tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta segunda-feira (12), no Planetário, no Rio Janeiro. As duas ficaram emocionadas após serem imunizadas e compartilharam o momento nas redes sociais.

Maitê publicou um vídeo no Instagram desde o momento em que entrou no local até a vacinação. "Estou emocionada", disse ela antes de tomar a vacina. A atriz, após ser imunizada, agradeceu aos profissionais de saúde e tirou selfie com uma enfermeira.

No Instagram , ela escreveu que ficou muito emocionada. "As lágrimas escorriam por baixo da máscara. Aqueles profissionais todos tão eficientes se arriscando para salvar vidas. Estou chorando até agora. Obrigada Margarete, a querida que me vacinou, carinhosa e delicadamente".

A atriz falou que pensava que estava firme e forte, mas desabou emocionada com o cuidado dos profissionais de saúde. "A gente acha que está firme e forte e desaba num momento desses, vendo a dedicação, o cuidado, a eficiência das profissionais da saúde pública. Estou muito agradecida (e mexida), orgulhosa de todos vocês", escreveu a artista", escreveu.

Muito emocionada, Cissa Guimarães chegou ao posto de vacinação usando uma camiseta com o rosto do filho Rafael Mascarenhas, que morreu em julho de 2010, vítima de um atropelamento. A atriz sentou na cadeira e não conteve as lágrimas de felicidade ao tomar a primeira dose da vacina. Ela falou "que delícia", perguntou o nome da enfermeira, curiosamente a mesma que vacinou Maitê, e agradeceu.

"Salve, salve o SUS. Muito obrigada, meu amor [para a enfermeira], muito obrigada ao Fiocruz, ao Butantan. Muito obrigada, gratidão imensa e que essa vacina chegue a todos o mais rápido possível", disse a atriz. Em seguida, Cissa gritou feliz :"eu estou vacinada".

O cantor Fábio Jr., 67, compartilhou nesta segunda (12) nas redes sociais uma foto segurando uma carteirinha de vacinaçao dentro de um carro, em um posto de vacinação do sistema drive thru, em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo.

"Hoje o dia foi de de muita gratidão. Agradecer aos profissionais da saúde, ao SUS, à ciência, à vida. Que Deus e toda a 'moçada da luz' nos abençoe e nos proteja. Esperança que todos possam ser vacinados o quanto antes. 'Brigadú' sempre. Continuem se cuidando", escreveu o cantor.

No dia 1° de abril, Susana Vieira, 78, recebeu a segunda dose no Rio de Janeiro, e comemorou a imunização. "Quem nega a vacina não merece viver. As pessoas estão morrendo porque ainda não conseguiram tomar a vacina, a verdade é essa. Então você tem que agradecer se conseguiu tomar a vacina", afirmou a atriz em entrevista à GloboNews.

"Sou muito grata aos cientistas, sei que eles foram incansáveis nessa missão. Esse dia ficará para sempre registrado no meu coração. Tem sido um tempo difícil para a humanidade, mas há esperança! Seguiremos firmes e de máscara! Viva a vida!", completou Susana.

Paulinho da Viola, 78, foi outro que recebeu a segunda dose. "Graças aos profissionais comprometidos em salvar nossas vidas, ela chegou a tempo para mim", agradeceu. "Infelizmente, não chegou a tempo para muitos outros."

"Peço que façam o melhor possível para proteger uns aos outros: usar máscara, evitar aglomerações, lavar as mãos e seguir as recomendações das autoridades sanitárias", aconselhou. "Lembrando que não há tratamento precoce reconhecido para essa doença, só temos as vacinas e os cuidados."

Também na quinta (1º), o cantor Ritchie, 69, recebeu a primeira dose do imunizante e comemorou nas redes sociais. Dono do sucesso "Menina Veneno" (1983), o artista fez uma brincadeira com o hit: "Covid veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Viva o SUS".

"Estou aqui comemorando minha primeira dose da vacina porque quero que vocês saibam que eu também pensei que esse dia jamais chegasse, e chegou. E vai chegar para você também se você continuar se cuidando e cuidando dos seus", escreveu o cantor, em seu Twitter.

Evandro Mesquita, 69, também recebeu a primeira dose da vacina, na quarta-feira (31). Em seu Instagram, o humorista escreveu: "Viva o SUS, viva a ciência, a Fiocruz e o Instituto Butantã! Viva a Aline, que me vacinou e a todos os profissionais de saúde que estão no pescoço dessa crise monstra há bastante tempo".

Zilu Godoi, 62, ex-mulher de Zezé Di Camargo, 58, recebeu a segunda dose da vacina. Atualmente, ela mora nos Estados Unidos e contraiu o vírus da Covid-19 em 17 de março. Dia 28 de março, ela compartilhou em suas redes sociais o resultado negativo de um exame do coronavírus.