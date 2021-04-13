Com Covid, Heitor Martinez apresenta melhora significativa, diz irmã do ator

Ator Heitor Martinez Crédito: Blad Meneghel/ Record TV

Internado com Covid na UTI da Clínica São Vicente, na zona sul do Rio, Heitor Martinez, 53, apresenta melhoras significativas, segundo informou nesta segunda (12) a irmã do ator, a jornalista Paula Martinez.

"A equipe médica está avaliando a possibilidade de tirar o oxigênio, tendo em vista que sua capacidade respiratória está se regularizando. Continua ainda em observação para garantir a total recuperação", disse ela.

"Não temos dúvidas que toda a maravilhosa energia e manifestações de carinho estão fazendo a diferença para nossa família e, principalmente, para o Heitor", afirmou.