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Saúde

Lilia Cabral e Cristiane Torloni recebem vacina contra a Covid-19: 'Viva o SUS'

Rita Lee e o apresentador Ratinho também foram imunizados, neste fim de semana

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 10:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 abr 2021 às 10:37
Lilia Cabral após ser imunizada contra a Covid-19
Lilia Cabral após ser imunizada contra a Covid-19 Crédito: Instagram/ @lilia_cabral
Lilia Cabral, 63, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta segunda-feira, 12. A atriz foi imunizada no Rio de Janeiro e compartilhou fotos do momento nas redes sociais.
A artista, que voltará ao ar na reprise de Império na noite desta segunda, publicou uma foto ao lado da profissional da saúde que aplicou a dose nela e outra com sua carteirinha de vacinação. "Bom dia! Hoje fui vacinada. Viva o SUS! Viva a Ciência!", iniciou ela na legenda da publicação.
"Viva todos que estão na linha de frente cuidando da população, se dedicando incansavelmente para vencer a batalha contra a Covid-19. Meu agradecimento a esses profissionais e minhas orações, meu carinho, respeito e amor a todas as famílias", completou ela.
Na sexta-feira, 9, a atriz Christiane Torloni também recebeu a primeira dosagem da vacina e publicou um vídeo nas redes sociais. No mesmo dia, a cantora Rita Lee tomou a segunda dose imunizante.
Já neste domingo, 11, foi a vez de Carlos Massa, o Ratinho, ser vacinado. O apresentador do SBT, contudo, não usou máscara na ida ao drive thru. "Hoje foi meu dia de tomar a vacina", escreveu ele em foto no seu Instagram.

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