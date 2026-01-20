Morre, aos 81 anos, o professor e economista Mário Vasconcelos

Morreu, na última segunda-feira (19), Mário Vasconcelos, aos 81 anos. Irmão, marido, pai e avô, ele foi economista e professor na Universidade Vila Velha por 23 anos. Mestre em economia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Mário também atuou como diretor-administrativo do Instituto Jones dos Santos Neves e foi comentarista da Rádio CBN Vitória.
Em publicação nas redes sociais, ex-alunos, familiares e amigos prestaram homenagens ao professor. “Meus sentimentos! Grande professor! Foi um prazer ser sua aluna”, disse uma internauta.
O funeral acontece nesta terça-feira (20), até às 12h, no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, na Rua Afonso Pena, 117, Praia da Costa, em Vila Velha. O sepultamento está marcado para as 13h no Cemitério Parque da Paz, no bairro Ponta da Fruta, também em Vila Velha.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.