Morre, aos 94 anos, Rita Paoliello

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Rita Paoliello, aos 94 anos, ocorrido nesta sexta-feira (30). Rita foi uma grande matriarca da família, deixando irmãs, sobrinhos e uma trajetória marcada por afeto, cuidado e momentos inesquecíveis ao lado de amigos e familiares.



Neste momento de dor, a família agradece todas as mensagens de carinho e apoio e relembra que, apesar da tristeza da despedida, Rita foi uma mulher forte com uma história marcada por amor, dedicação e lembranças que permanecerão vivas na memória de todos que a amaram.