Morre, aos 94 anos, Rita Paoliello

Comunicado feito pela família

Publicado em 30/01/2026 às 20h15

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Rita Paoliello, aos 94 anos, ocorrido nesta sexta-feira (30). Rita foi uma grande matriarca da família, deixando irmãs, sobrinhos e uma trajetória marcada por afeto, cuidado e momentos inesquecíveis ao lado de amigos e familiares.

Neste momento de dor, a família agradece todas as mensagens de carinho e apoio e relembra que, apesar da tristeza da despedida, Rita foi uma mulher forte com uma história marcada por amor, dedicação e lembranças que permanecerão vivas na memória de todos que a amaram.

A despedida será realizada no Cemitério Santo Antônio, em Vitória, no dia 31 de janeiro, das 8h30 às 11h30.

