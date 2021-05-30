Lívia Andrade toma vacina nos EUA e fala de privilégios que a "incomodaram"

Lívia Andrade tomou a vacina contra a Covid-19 nos EUA Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Lívia Andrade, 37, entrou para a lista de famosos que foram imunizados contra a Covid-19 nos Estados Unidos . Ela mesma compartilhou em suas redes sociais uma foto e refletiu sobre privilégios, afirmando que chegou a pensar em não tomar a vacina.

"A pandemia deu um sacode na minha vida em todos os sentidos, interferiu no meu relacionamento, no meu trabalho e na minha saúde, claro. Então decidi mudar tudo, inclusive a decisão sobre tomar a vacina. Poderia ter tomado antes, mas no início não me senti confortável, o tal 'privilégio' me incomodou muito."

Andrade, no entanto, continua dizendo que reconsiderou e que parou de ver o lado negativo e passou a ver o lado positivo. "Se Deus me deu essa oportunidade porque não tomar? Eu estou no lugar certo, na hora certa e nada é por acaso! Estou em paz com a minha consciência e decisão", afirmou.

"Gostaria que todos pudessem e que todos tivessem a mesma oportunidade, não só de vacinar, mas de ter uma vida melhor. O mundo nunca vai voltar a ser o mesmo, os que se foram não voltam mais, tudo agora é diferente, é preciso transmutar! Sou muito grata por tudo."

No país norte-americano não é necessário muito para se vacinar. O Departamento de Saúde Pública do estado do Colorado disse: "Você não precisa ser cidadão norte-americano nem demonstrar que reside legalmente para obter a vacina contra a Covid-19".