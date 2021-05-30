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Lívia Andrade toma vacina nos EUA e fala de privilégios que a "incomodaram"

Apresentadora compartilhou em suas redes sociais uma foto refletindo sobre privilégios, afirmando que chegou a pensar em não tomar a vacina

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 17:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mai 2021 às 17:12
Lívia Andrade tomou a vacina contra a Covid-19 nos EUA
Lívia Andrade tomou a vacina contra a Covid-19 nos EUA Crédito: Reprodução/Instagram
A apresentadora Lívia Andrade, 37, entrou para a lista de famosos que foram imunizados contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Ela mesma compartilhou em suas redes sociais uma foto e refletiu sobre privilégios, afirmando que chegou a pensar em não tomar a vacina.
"A pandemia deu um sacode na minha vida em todos os sentidos, interferiu no meu relacionamento, no meu trabalho e na minha saúde, claro. Então decidi mudar tudo, inclusive a decisão sobre tomar a vacina. Poderia ter tomado antes, mas no início não me senti confortável, o tal 'privilégio' me incomodou muito."
Andrade, no entanto, continua dizendo que reconsiderou e que parou de ver o lado negativo e passou a ver o lado positivo. "Se Deus me deu essa oportunidade porque não tomar? Eu estou no lugar certo, na hora certa e nada é por acaso! Estou em paz com a minha consciência e decisão", afirmou.

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"Gostaria que todos pudessem e que todos tivessem a mesma oportunidade, não só de vacinar, mas de ter uma vida melhor. O mundo nunca vai voltar a ser o mesmo, os que se foram não voltam mais, tudo agora é diferente, é preciso transmutar! Sou muito grata por tudo."
No país norte-americano não é necessário muito para se vacinar. O Departamento de Saúde Pública do estado do Colorado disse: "Você não precisa ser cidadão norte-americano nem demonstrar que reside legalmente para obter a vacina contra a Covid-19".
Assim, vários brasileiros têm recorrido optado por tomar a vacina no país. É o caso do apresentador Roberto Justus, 66, da atriz Carolina Dieckmann, 42, e da jogadora de futebol Marta, 35. A lista tem ainda a cantora Anitta, 27, o ator Marco Pigossi, 32, e a atriz Nivea Stelmann, 47.

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