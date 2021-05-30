Humorista Rodrigo Sant'anna recebe alta após complicações da Covid-19

Humorista Rodrigo Sant'anna recebe alta após complicações da Covid Crédito: Divulgação

O humorista Rodrigo Sant'anna, 40, recebeu alta do Hospital Vitória Barra, no Rio de Janeiro, no fim da manhã deste domingo (30), após apresentar complicações em decorrência da Covid. "É muita emoção", afirmou ele em suas redes sociais.

"Recebi alta agora e antes de sair queria agradecer a toda equipe do Hospital Vitória porque a gente chega aqui, fica isolado e eles passam a ser nossa família. Pessoas que olham nos seus olhos, te encorajam e falam 'vai ficar tudo bem'", completou.

Sant'anna, famoso pelo seriado "Tô de Graça" (Multishow), foi diagnosticado com a doença no último dia 20 e foi internado por precaução. Segundo boletim médico deste sábado (29), ele não apresentava febre e seu quadro era de "melhora evolutiva".

Outro humorista importante do país a contrair Covid foi Paulo Gustavo (1978-2021), que morreu no dia 4 de maio, aos 42 anos. Ele ficou dois meses internado e antes da confirmação da morte, os médicos já tinham classificado seu quadro como irreversível.