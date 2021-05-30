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Whindersson Nunes anuncia que filho nasceu prematuro

Maria Lina, namorada do cantor, estava no início do sexto mês de gestação. "Ontem [29] eu conheci meu filho, e a primeira vez que encostei nele foi como se eu encostasse em um pedaço de Deus", disse o humorista

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 17:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mai 2021 às 17:49
Whindersson Nunes e novo affair Maria Lina
Whindersson Nunes e Maria Lina Crédito: Instagram/Reprodução
O humorista Whindersson Nunes, 26, usou as redes sociais para anunciar o nascimento prematuro de João Miguel, primeiro filho dele com Maria Lina Deggan, 22, que estava no início do sexto mês de gestação. "Ontem [29] eu conheci meu filho, e a primeira vez que encostei nele foi como se eu encostasse em um pedaço de Deus", disse na tarde deste domingo (30).
Nunes relatou que havia muito tempo que não se "sentia vivo". "Ele, como diz no interior, é minha cara cagado e cuspido, até o pé é igual, mas ele é bem pequeninho porque veio um pouco antes do esperado", relatou, elogiando em seguido a noiva.
"A mãe dele foi uma leoa demais, e nessa hora a natureza me mostrou um lugar que eu nunca estive, parado, e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias mas só passando mesmo pra saber. Obrigado por ser tão forte pelo meu maior presente!", escreveu o humorista, que concluiu mostrando fé de que tudo vai ficar bem.
"Que ele seja forte como a mãe, e insistente como o pai. Que quando disserem que ele nunca lutou por nada, vamos poder responder que só pela vida, e graças a Deus e a energia de quem quer nosso bem superaram tudo", concluiu.
O humorista contou que seria pai no fim de janeiro. Com fotos ao lado de Deggan, ele a agradeceu pelo que chamou de "melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida". Nunes assumiu o namoro com a estudante de engenharia civil em novembro de 2020, sete meses após se separar de Luísa Sonza, 22. O término do casal foi bastante conturbado, principalmente após a cantora assumir um romance com o cantor Vitão.

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