Super Dança dos Famosos: Paolla Oliveira se classifica para semifinal

A atriz Paolla Oliveira Crédito: Globo/Maurício Fidalgo

Aconteceu neste domingo (30), mais um embate da Super Dança dos Famosos, quadro tradicional do Domingão do Faustão que ganhou edição especial para homenagear o último ano do apresentador na Globo. Paolla Oliveira levou a melhor e garantiu vaga na semifinal da competição.

A atriz, que foi campeã da disputa em 2009, teve como oponente a colega de profissão Viviane Araújo (campeã em 2015). Arthur Aguiar, que competiria com elas, irá direto para a repescagem. O ator teve um problema na coluna e contusão na costela durante os ensaios e precisa se recuperar antes de retomar a competição.

As duas se apresentaram em dois ritmos: forró e rock, diante do humorista Tom Cavalcante, do cantor Di Ferrero e da vice Miss Universo Julia Gama, no júri artístico, e Ivi Pizzott e Inês Bogéa, compondo o júri técnico.