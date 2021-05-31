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Super Dança dos Famosos: Paolla Oliveira se classifica para semifinal

A atriz, que foi campeã da disputa em 2009, teve como oponente a colega de profissão Viviane Araújo (campeã em 2015)

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 08:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mai 2021 às 08:49
A atriz Paolla Oliveira
A atriz Paolla Oliveira Crédito: Globo/Maurício Fidalgo
Aconteceu neste domingo (30), mais um embate da Super Dança dos Famosos, quadro tradicional do Domingão do Faustão que ganhou edição especial para homenagear o último ano do apresentador na Globo. Paolla Oliveira levou a melhor e garantiu vaga na semifinal da competição.
A atriz, que foi campeã da disputa em 2009, teve como oponente a colega de profissão Viviane Araújo (campeã em 2015). Arthur Aguiar, que competiria com elas, irá direto para a repescagem. O ator teve um problema na coluna e contusão na costela durante os ensaios e precisa se recuperar antes de retomar a competição.
As duas se apresentaram em dois ritmos: forró e rock, diante do humorista Tom Cavalcante, do cantor Di Ferrero e da vice Miss Universo Julia Gama, no júri artístico, e Ivi Pizzott e Inês Bogéa, compondo o júri técnico.

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Nesta versão da competição, a disputa é em esquema de mata-mata. Ou seja, a cada semana apenas uma das duplas vai avançar direto para a semifinal. As outras duas ainda poderão tentar voltar à atração depois, na fase de repescagem.

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