Por que os astronautas da Artemis 2 não pousarão na Lua como nas missões Apolo

O dia 20 de julho de 1969 é uma data marcada na história da legada do ser humano à Lua Crédito: NASA/Getty Images

Hoje em dia, o seu telefone celular tem mais potência computacional do que toda a Nasa tinha em 1969, quando enviou dois astronautas à Lua pela primeira vez.

A frase do famoso físico e divulgador científico Michio Kaku pode ser relativizada e até refutada, dependendo de como medimos essa "potência computacional".

O que é inegável é que a tecnologia evoluiu de forma exponencial desde que Neil Armstrong deu seu "pequeno passo para um homem" durante a missão Apollo 11 , em 1969.

De fato, um total de 24 astronautas da Nasa viajaram à Lua nas missões Apollo. No entanto, desde 1972 ninguém pisa em nosso satélite natural.

E, por enquanto, ninguém voltará a fazê-lo.

Embora se fale do quão histórica é a missão Artemis II, que decolou na quarta-feira (1/4) da Flórida rumo à Lua, nenhum dos quatro astronautas a bordo descerá em sua superfície.

Para isso, será necessário esperar pelo menos até a Artemis IV, planejada para 2028.

Digo "pelo menos" porque a Artemis II estava prevista para novembro de 2024, mas sofreu vários atrasos devido a diversos problemas técnicos.

Em seus 10 dias de viagem a bordo da nave espacial Orion, os astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor J. Glover e Jeremy Hansen darão uma volta ao redor da Lua e realizarão diversas manobras de preparação para esse futuro pouso lunar.

Para isso também servirá a missão Artemis III, cujo lançamento está previsto para o ano que vem.

Então, por que tantos testes para algo que os próprios Estados Unidos conseguiram fazer há 50 anos?

Aquela enorme façanha

É difícil explicar a enorme façanha que foi a chegada do ser humano à Lua.

Até mesmo as palavras "enorme" e "façanha" ficam aquém.

Talvez a melhor forma de dimensioná-la seja a frase que afirma que Neil Armstrong é uma das poucas pessoas do século XX que ainda será lembrada no século XXX.

Mas, ainda assim, isso minimizaria o trabalho e o intelecto de milhares de pessoas que tornaram possível que Armstrong e Edwin "Buzz" Aldrin pisassem na Lua em 20 de julho de 1969 — uma data marcada na memória de todos que viviam naquela época.

Os astronautas Jeremy Hansen, Victor J. Glover, Christina Koch e Reid Wiseman Crédito: NASA/Aubrey Gemignani/Handout/Anadolu via Getty Images

E, embora a chegada à Lua tenha sido um marco científico e tecnológico, por trás de seu custoso financiamento havia motivos políticos e propagandísticos.

"Na prática, é muito difícil convencer o Congresso a aprovar um orçamento tão elevado quando, do ponto de vista científico, não havia razões suficientes para retornar à Lua", explicou à BBC Mundo Michael Rich, professor de Astronomia da Universidade da Califórnia em Los Angeles, em 2017.

Para se ter uma referência, durante os anos do programa, o governo dos Estados Unidos destinava à Nasa quase 5% do orçamento federal. Em 2026, esse número é de 0,35%.

Em 1972, quando o programa foi cancelado, "os custos haviam disparado e as prioridades tinham mudado", explicou Rebecca Morelle, editora de ciência da BBC.

Então, acrescentou, "a atenção se voltou para um destino mais econômico: a órbita terrestre baixa". Talvez o exemplo mais famoso desse novo objetivo seja a Estação Espacial Internacional.

"A exploração sustentável (tanto no espaço quanto na Terra) exige um compromisso político estável, financiamento previsível e um propósito claro de longo prazo", escreveu nesta semana o físico Domenico Vicinanza no portal científico The Conversation.

"Após o programa Apollo, os Estados Unidos tiveram dificuldades para manter esses três elementos simultaneamente", acrescentou.

O programa Artemis conseguiu fazer com que esses fatores voltassem a se alinhar.

Recomeçar

Crédito: BBC

Vários projetos espaciais foram cancelados antes que a Nasa finalmente colocasse em prática o programa Artemis.

Criado em 2017, ele já envolveu milhares de pessoas e teve um custo estimado de US$ 93 bilhões até hoje.

No caso do Apollo, escreveu Vicinanza, o "modelo de exploração não foi projetado para perdurar e claramente não era sustentável".

Incontáveis aspectos melhoraram desde aquelas missões, desde a alimentação dos astronautas e o sistema de gestão de resíduos até, como era de se esperar, a potência computacional — seja qual for a forma de medi-la.

No entanto, Artemis pôde incorporar tecnologia desenvolvida para outro programa de voos espaciais tripulados, o Constellation, que deveria levar humanos à Lua em 2020, mas foi cancelado em 2010.

"No âmbito do programa Artemis, a Nasa enviará astronautas a missões cada vez mais difíceis para explorar uma maior parte da Lua, com fins de descoberta científica, benefícios econômicos e para preparar as bases das primeiras missões tripuladas a Marte", explica sua página na web.

Para isso, planejam primeiro construir uma estação espacial lunar que orbitirá ao redor da Lua, assim como uma base sobre a própria superfície do satélite.

Muito antes disso, eles ainda precisam voltar a pisar na Lua.

Segundo Morelle, o prazo de 2028 é "ambicioso": "É necessário selecionar, construir e testar um módulo de pouso, e há atrasos nos trajes espaciais que os futuros astronautas usarão ao caminhar sobre a Lua".

O lado oculto da Lua, o que não vemos desde a Terra, é um hemisfério perigoso e misterioso Crédito: Luis ROBAYO / AFP via Getty Images

Ao contrário do programa Apollo, no qual a Nasa projetou e construiu a nave espacial em sua totalidade, o Artemis opera sob uma parceria público-privada.

Por enquanto, a agência americana selecionou duas empresas rivais para o módulo de pouso que levará os astronautas à superfície lunar: a Starship da SpaceX, empresa de Elon Musk, e uma nave projetada pela Blue Origin, de Jeff Bezos.

Independentemente de qual empresa os transporte, os astronautas chegarão ao polo sul da Lua.

A Nasa busca assim se antecipar à missão tripulada que a China planeja para a mesma região em 2030. É daí que surge parte do renovado interesse político no espaço.

Na Lua há recursos como terras raras, metais e água, e tanto os Estados Unidos quanto a China querem acessar as áreas de maior abundância.

O Tratado sobre o Espaço Ultraterrestre das Nações Unidas, de 1967, estabelece que nenhum país pode ser proprietário da Lua.

"Não se pode possuir, mas se pode usar", disse Helen Sharman, a primeira astronauta britânica, à BBC nesta semana. "E uma vez que você está lá, você a tem todo o tempo que quiser."

Artemis II decolou nesta quarta-feira, deixando um rastro de chamas e fumaça pelo caminho Crédito: Reuters

O lado escuro

Que Artemis II não terá uma caminhada lunar não significa que a missão seja igual a qualquer outra.

Para começar, de fato, nenhuma missão tripulada viaja ao satélite desde 1972.

Mas, além disso, se tudo ocorrer nos horários previstos, o momento mais emocionante da viagem acontecerá nesta segunda-feira, quando Wiseman, Koch, Glover e Hansen se tornarão os primeiros humanos em mais de 50 anos a ver pessoalmente o lado oculto da Lua.

Sondas espaciais da China e da Índia já exploraram esse misterioso "lado escuro", mas agora os astronautas poderão observá-lo diretamente e registrá-lo em imagens para análises futuras.

Um dos pontos de interesse são as formações geológicas, como crateras e antigos fluxos de lava, que poderão ajudar futuras missões a explorar a região.

E é que esse hemisfério, que nunca conseguimos ver da Terra, tem uma aparência bem diferente daquele que enxergamos.

Artemis II vai sobrevoar a região a uma distância máxima de 10.000 quilômetros durante três horas, e a Nasa informou que perderá conexão com a nave durante parte do percurso.

"Embora seja difícil de acreditar, os olhos humanos são um dos melhores instrumentos científicos que temos", disse Koch antes da decolagem.