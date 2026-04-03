Mel Maia responde a críticas sobre aparência após morte da mãe

Mel Maia Crédito: Reprodução/Instagram/@melissamelmaia

A atriz Mel Maia respondeu a críticas sobre sua aparência após publicar um vídeo treinando na academia nas redes sociais. Alguns internautas comentaram que ela estaria "muito magra", o que motivou um desabafo da artista.

"Quanto comentário insensível... Todo mundo sabe que é difícil voltar à rotina depois de um momento difícil (impossível)", escreveu. A atriz, que costuma compartilhar a rotina de treinos nas redes sociais, vive o luto pela morte da mãe, a empresária Débora Maia, encontrada morta em casa, no Rio de Janeiro, em novembro de 2025, aos 53 anos.

Parte dos seguidores saiu em defesa da atriz. "Só quem perdeu uma mãe sabe o quanto é difícil voltar pra nossa vida", comentou uma usuária. Outra afirmou que o corpo de outras pessoas não deveria ser alvo de julgamentos nas redes.