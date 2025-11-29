Corpo da mãe de Mel Maia será velado e cremado no Rio de Janeiro

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 10:02
Débora Maia, 53, mãe da atriz Mel Maia, 21, será velada hoje no Rio de Janeiro.
O velório está marcado para ter início às 12h, no Crematório da Penitência, na Zona Norte. A cerimônia de despedida será seguida da cremação, prevista para às 15h, no mesmo local.
Débora morreu ontem. Ela foi encontrada sem vida dentro do banheiro de seu apartamento, na zona sudoeste do Rio, onde morava sozinha, segundo informações de Léo Dias.
Mel Maia confirmou a morte por meio de uma publicação.
"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito", disse publicou a equipe da atriz no Instagram.
Débora também era mãe de Yasmin Maia. A empresária compartilhava sua vida nas redes sociais e celebrava os trabalhos da filha online.
