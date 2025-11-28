Editorias do Site
Mãe da atriz Mel Maia é encontrada morta no Rio de Janeiro

Débora Maia foi encontrada sem vida em sua casa na Barra da Tijuca. Veja a publicação feita nas redes sociais da atriz

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:48

MEL MAIA E MAE
MEL MAIA E MAE Crédito: Reprodução Instagram @debora.maiasousa

A mãe da atriz Mel Maia, Débora Maia, de 53 anos, foi encontrada morta em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (28). A informação foi confirmada por familiares. A causa da morte ainda não foi revelada, e a cremação está prevista para este sábado (29), em um cemitério da Zona Norte da capital fluminense.

Débora, que também atuava como empresária da filha, vivia sozinha desde o fim do relacionamento com Luciano Souza, pai de Mel. De acordo com pessoas próximas, ela enfrentava um quadro de depressão. A descoberta do corpo ocorreu pela manhã, quando uma funcionária chegou ao imóvel e acionou os familiares.

A equipe de Mel Maia divulgou, na tarde desta sexta-feira (28), um comunicado oficial nas redes sociais da atriz confirmando a morte de Débora Maia. No texto, eles expressam profundo pesar e pedem respeito ao momento de luto vivido pela família, solicitando que fãs, imprensa, amigos e parceiros compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade. A nota também agradece o apoio e a compreensão de todos neste período difícil.

Storie Mel Maia
A equipe de Mel Maia divulgou um comunicado oficial nas redes sociais da atriz confirmando a morte de Débora Maia. Crédito: Reprodução @melissamelmais

Nas redes sociais, Débora havia feito sua última publicação cerca de 20 horas antes de a notícia vir à tona, em uma mensagem carinhosa dedicada ao sobrinho, Yuri Maia. Seu perfil costumava reunir registros das filhas, Mel e Yasmin, além de homenagens frequentes ao filho Lukas, que morreu aos três anos de idade, perda que a atriz já comentou publicamente.

As circunstâncias da morte ainda serão esclarecidas pelas autoridades. 

