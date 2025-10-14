Lançamentos

Mel Maia em coleção de verão de marca do ES; veja outras novidades da moda

A atriz Mel Maia é o rosto da coleção de verão da Borana. Tem ainda os novos sapatos da Piccadilly e da Luiza Goldschmidt, além das novidades de Ivana Izoton

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:00

Mel Maia é o rosto da coleção de verão da Borana Crédito: Reprodução @Borana/ Elias Gama

A atriz Mel Maia é o rosto da coleção de verão da Borana. Inspirada no funk e na bossa nova, na liberdade e na atitude, a coleção traz peças em crochê, o toque handmade, e a riqueza de detalhes que dão personalidade e originalidade. O preto e o branco, com design minimalista e atemporal, simbolizam a harmonia entre o sofisticado e o descomplicado. A atriz participou da escolha das cores, dos tecidos e das peças.

A coleção se divide em três drops. Além do preto e branco (que é um clássico), uma paleta entre o verde e o azul, que é a cor de 2026, e, pela primeira vez, a marca aposta na cor acinzentada com um leve brilho acetinado que fica perfeito no sol. "Além disso, temos nas peças a paleta original da marca, com um tom mais terroso e o off-white, além do artesanal que nunca pode faltar", diz a estilista Patiara Aguiar.

Tons terrosos e metalizados nos pés

Os metalizados surgem em bronze, inox e grafite, misturando-se em composições inesperadas que trazem sofisticação e contemporaneidade Crédito: Divulgação Luiza Goldschmidt

Viagens, passeios, filmes e exposições são o ponto de partida da coleção de verão da Paula Bahia, que se traduz em calçados femininos feitos à mão, com atenção aos detalhes e respeito às técnicas artesanais.

Nesta temporada, os couros aparecem em tons terrosos que evocam paisagens naturais: do areia ao caramelo, passando pelo fendi até chegar ao marrom café. Os metalizados – sempre presentes no universo da marca – surgem em bronze, inox e grafite, misturando-se em composições inesperadas que trazem sofisticação e contemporaneidade. As flores, trabalhadas em couro e tecido tafetá, adicionam feminilidade e leveza aos modelos. Já os tons manteiga (um amarelo claro e acolhedor) e giz (um azul acinzentado delicado) reforçam a suavidade da paleta, criando uma atmosfera fresca e luminosa. As novidades já chegaram na loja Luiza Goldschmidt, em Vitória.

Segunda coleção

As armações são produzida com acetato italiano Mazzucchelli e com lentes alemãs Zeiss. Crédito: Divulgação Elias Gama

A Óticas Paris anuncia o lançamento da segunda coleção da Zev, a marca própria de óculos. A novidade traz seis novos modelos com design contemporâneo, jovial e acabamento artesanal. São dois modelos de grau, dois modelos bem femininos e dois modelos compartilháveis – sendo esses últimos peças de estética neutra, pensadas para circular entre diferentes estilos e gêneros com versatilidade. As armações são produzida com acetato italiano Mazzucchelli, o mesmo utilizado por marcas como Prada, Persol e Dolce e Gabbana, e com lentes alemãs Zeiss.

Joia + decoração

Os objetos têm como base rochas derivadas de resíduos do setor de rochas ornamentais Crédito: Divulgação Ivana Izoton

Um encontro entre a joalheria e o design de objetos dá origem a uma colaboração inédita entre a designer Ivana Izoton e a Casa Roca, das capixabas Karla Casagrande e Júlia Chaia. O resultado é uma coleção de espelhos-objetos que traduz a força da matéria-prima das rochas ornamentais com a delicadeza e o simbolismo do olhar joalheiro.

Criados a seis mãos, os objetos têm como base rochas derivadas de resíduos do setor de rochas ornamentais — quartzitos e mármores em diferentes tonalidades, como verde, vinho, marrom, azul e branco. O destaque da collab está em um trio de espelhos inspirados no anel Trio - criado em 3 cores de ouro: branco, amarelo e rosa, e no espelho Fluxo, peça inspirada nos brincos de mesmo nome, um dos destaques atuais da designer de joias. Este último pode ser usado tanto como objeto de mesa quanto como espelho de mão, remetendo aos antigos acessórios de beleza.

Toque boho nos pés

Na flatforms os solados são feitos de tramas artesanais Crédito: Divulgação Piccadilly/ Evva Comunicação

O boho chique é um dos destaques da coleção primavera/verão 26 da Piccadilly. As superfícies trazem micro fibras ultra leves, que garantem fluidez ao caminhar, e tramados que remetem ao trançado de fibras naturais, como palhas e ráfias, imprimindo um aspecto manual que se conecta diretamente ao espírito boêmio da estética. A napa rústica aparece como elemento de contraste, proporcionando densidade e um acabamento levemente texturizado, que reforça a ideia de autenticidade e resistência.

Nos calçados, os efeitos marmorizados aparecem com tons suaves e movimento, criando superfícies que lembram a pedra natural. Metais com aparência envelhecida surgem em fivelas, rebites e pequenos detalhes, reforçando a pegada vintage da tendência. A paleta de cores traz ocres intensos, tons terrosos, marrons queimados e alaranjados solares.

Na flatforms os solados são feitos de tramas artesanais, que se destacam e criam impacto visual sem abrir mão do conforto para o dia a dia. As tiras largas, em materiais que lembram a textura da napa rústica, reforçam a estética artesanal e conferem uma identidade urbana e descomplicada.

Novidades para eles

Entre os destaques está o tom Índigo, novidade no portfólio da marca Crédito: Divulgação Bruna Sussekind

A Foxton apresenta os jeans em diferentes modelagens que traduzem versatilidade, durabilidade e estilo. O conceito ressalta o papel da peça como protagonista discreto, pronto para acompanhar cada momento com naturalidade, reafirmando a proposta da marca de unir casualidade e sofisticação em todos os contextos.

Entre os destaques está o tom Índigo, novidade no portfólio da marca. A lavagem retorna como aposta de moda e evidencia a potência do jeans na construção de um visual refinado e contemporâneo. Já a modelagem Loose, ampla e fluida, ganha lugar de protagonista, traduzindo conforto e modernidade em uma só peça. A marca apresenta ainda duas outras modelagens: a Skinny, ajustada e urbana, preferida do público; e a Slim, de corte reto e clássico, perfeita para quem busca versatilidade.

Estampas múltiplas da Amazônia

Quatro artistas visuais amazônidas foram convidados a co-criar Crédito: Divulgação Gustavo Paixão

O território amazônico pulsa em som, forma e movimento. É do encontro entre a criatividade da Farm Rio e a força artística do Norte do Brasil que nasce Amazonikas, uma coleção-cápsula que traduz em estampas as múltiplas Amazônias que coexistem - da floresta ao urbano, da encantaria à musicalidade.

Quatro artistas visuais amazônidas foram convidados a co-criar: Bonikta, P.V. Dias, Wira Tini e Astro Amazônico e cada estampa nasce da vivência e do olhar de seus criadores. As obras atravessam linguagens e universos distintos, e agora se encontram no tecido como expressão de identidades, histórias e manifestações culturais que ecoam do Norte para o mundo.

O frescor da Costa Amalfitana

Tecidos como linho, chiffon, algodão e denim são destaques na coleção Crédito: Divulgação Gabriel Gardinni

O frescor dos limões, o sal no ar, o perfume do manjericão e o sabor dos frutos do mar. Foi na Costa Amalfitana que a Colcci encontrou inspiração para criar a coleção Verão 26. Tecidos como linho, chiffon, algodão e denim — que surge mais leve para os dias de calor — garantem fluidez, conforto e um caimento descomplicado. Formas que valorizam o movimento e a autenticidade atualizam clássicos da temporada, como vestidos, conjuntos práticos e composições versáteis que transitam com facilidade entre o dia e a noite.

Este vídeo pode te interessar