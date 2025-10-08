De hidratante a iluminador: os produtos de beleza mais incríveis para sua rotina de beleza

Chegou a hora de dar um upgrade no seu nécessaire! A safra de lançamentos recentes trouxe verdadeiras joias que prometem fazer parte desde os cuidados com a pele até o toque final da sua produção.
O novo hidratante facial da Ollie, que acaba de chegar ao mercado, é muito mais que um creme. Ele proporciona efeito glow imediato, hidratação leve que não pesa na pele e alta proteção solar. Já o iluminado líquido da Payot é formulado com pigmentos de alta intensidade, que destaca os principais pontos do rosto de forma natural, garantindo luminosidade duradoura.
E pra estimular vocês a se cuidarem, separei aqui os 20 lançamentos mais bacanas do mês de outubro. De perfume importado a gelatina capilar, passando pelos novos protetores solar... Tem para todos os gostos e bolsos. Espero que gostem!
-
01
Glow Hidratante Facial FPS 50, da Ollie
A novidade foi criada para proporcionar efeito glow imediato, hidratação leve que não pesa na pele e alta proteção solar. Com textura confortável, não oleosa e de rápida absorção, ela chega em duas tonalidades, dourado e bronze, garantindo acabamento natural e luminoso. A fórmula traz a Niacinamida que hidrata, uniformiza o tom, reduz manchas e previne os primeiros sinais do envelhecimento, e o Symradiance, que melhora a textura e luminosidade da pele. Já os Peptídeos Naturais, protagonistas do momento no skincare, preservam o colágeno, fortalecem a firmeza e combatem o envelhecimento precoce.
-
02
Iluminador Líquido, da Payot
É ideal para quem deseja realçar a beleza natural do rosto com um toque radiante. Formulado com pigmentos de alta intensidade, ele destaca os principais pontos do rosto de forma natural, garantindo luminosidade duradoura. O aplicador em esponja facilita a aplicação e distribui o produto de maneira uniforme, proporcionando acabamento impecável. Disponível nas cores Pérola e Gold, atende a diferentes tons de pele e garante o glow que é tendência entre profissionais e influenciadoras. (COMPRE AQUI)
-
03
Sabonete Líquido Derma Control Defende, de Nivea
O lançamento é formulado com ativos consagrados no universo do skincare, como Hialurônico Puro, Pró-Vitamina B5 e óleos. Sua fórmula promove uma limpeza eficaz e mantém o equilíbrio do pH natural da pele, enquanto proporciona sensação de hidratação, protege contra o ressecamento e entrega uma fragrância suave. (COMPRE AQUI)
-
04
Shake Pistache, da Herbalife
Com fórmula vegetariana, zero lactose, sem glúten e adoçado com estévia, o novo sabor é mais uma opção com calorias controladas, sendo opção para quem quer perder peso. Também é perfeito para ser consumido por pessoas preocupadas em garantir os nutrientes essenciais ao organismo nos dias corridos, com muito sabor e cremosidade. O produto por de ser usado como ingrediente no preparo de receitas diversas, como muffins, bolos, waffles e outras sobremesas, deixando os pratos mais nutritivos.
-
05
Gelatina Capilar de Maracujá, da Skala Frutásticas
A novidade chega para garantir performance prolongada na finalização de ondulados, cacheados e crespos. A versão de maracujá traz a energia cítrica da fruta combinada ao óleo de patauá, que fortalece, nutre e oferece um volume marcante com resistência dos fios. O produto foi desenvolvido para unir diversão e resultado, com fragrância frutada que acompanha o balanço natural dos cabelos. (COMPRE AQUI)
-
06
Linha Selve Hydra, da Prohall Professional
Formada por quatro duplas de shampoos e condicionador, a nova linha, assinada por Robson Jassa, combina tecnologia cosmética avançada e ativos potentes como mentol, óleo de copaíba, biotina, pantenol, manteiga de cupuaçu, aloe vera e ácido lático, para oferecer hidratação, nutrição, fortalecimento e equilíbrio aos fios. Os produtos hydra ajudam na hidratação e revitalização com aloe vera e ácido lático, além do condicionador devolver maciez e brilho, mantendo a umidade natural dos fios.
-
07
Coleção Pov, da Impala
A marca convocou as influenciadoras Antonela Braga, Maria Nicolly, Luara e Marcella Bragança para a nova coleção que chega com oito cores de esmaltes, quatro top coats e quatro brilhos labiais. A paleta de esmaltes aposta em tons vibrantes, neutros sofisticados, lilases suaves, vermelhos impactantes e glitters que brilham na medida certa. Os acabamentos variam entre cremosos, perolados e cintilantes. Já os brilhos labiais Lip Trend possuem textura suave, acabamento translúcido e Vitamina E, que auxilia na hidratação.
-
08
Protetor Solar Actine One Colors, da Darrow
A nova versão do já consagrado Actine One traz proteção solar com cor, oferecendo os mesmos benefícios clínicos da fórmula original, agora com pigmentos que proporcionam acabamento natural e invisível em todos os tons de pele, inclusive para fototipos mais altos. Com FPS 50 e amplo espectro UVA + UVB, o produto oferece absorção em 1 segundo com acabamento natural, e sensorial não oleoso, devido à tecnologia patenteada com apenas 3 filtros, altamente eficazes e seguros. O grande diferencial está em sua tecnologia com ácido hialurônico biomimético e polímeros gelificantes associados a pigmentos minerais (óxidos de ferro), que oferecem uma proteção adicional contra a luz visível que contribui para a prevenção de manchas e sinais de envelhecimento na pele. (COMPRE AQUI)
-
09
Máscara Marrom Definição & Efeito Natural, de Boca Rosa
O produto traduz a tendência internacional dos cílios castanhos com efeito natural para todos os tons de pele. Sua escova cônica foi desenhada para alcançar até os fios mais curtos, distribuindo o produto uniformemente e proporcionando curvatura e definição sofisticadas, sem exageros. A fórmula, cremosa e leve, permite a construção de camadas, garantindo cílios definidos e curvados com sutileza. Combina alta performance com praticidade, longa duração, resistência à água e fácil remoção. Também pode ser usado para colorir as sobrancelhas ou até criar sardinhas no rosto. (COMPRE AQUI)
-
10
Protetor Solar UV-Less, da TheraSkin
Com toque seco, fórmula oil free e textura ultraleve, o novo protetor solar tem FPS 70 e oferece alta proteção contra os raios UVA, UVB e também contra a luz azul, emitida por telas e fontes artificiais. A fórmula é enriquecida com ácido hialurônico, niacinamida, vitamina E e alantoína, ativos que hidratam, acalmam e ajudam na reparação da pele. Outro destaque é sua adaptação a diferentes tons, com opções de acabamento invisível ou com cor adaptável, graças a tecnologia One Tone System, que garante uma aplicação uniforme e confortável em peles claras, morenas e negras. (COMPRE AQUI)
-
11
Bolush, da Pudim Beauty
É um blush cremoso multifuncional com textura leve e toque aveludado que desliza suavemente sobre a pele. Pode ser usado nas bochechas, nos olhos e nos lábios, garantindo um efeito natural e viçoso ou mais intenso, conforme a construção das camadas. Sua fórmula tem alta fixação e é adaptável a diferentes tipos de pele. A embalagem em formato de bolacha recheada une charme e funcionalidade. Com uma tampa rosqueável, que facilita o transporte, e o design divertido, o produto se transforma em um verdadeiro item de coleção — pronto para quem quer se divertir com as cores e levar a maquiagem além do espelho. Está disponível em quatro cores.
-
12
BigeFull Plumping Lip Liner, da Ruby Kisses
É uma lapiseira labial que garante contorno preciso, cor intensa e volume instantâneo em apenas um click. Com fórmula inovadora, ela promove preenchimento imediato e efeito volumoso em segundos. Sua alta pigmentação vem acompanhada de uma textura macia e confortável para o uso diário, enquanto o acabamento semi-matte equilibra sofisticação e naturalidade. A ponta chanfrada e gordinha facilita a aplicação, permitindo tanto um traço definido quanto o preenchimento completo dos lábios. Está disponível em seis opções de cores versáteis e atemporais. (COMPRE AQUI)
-
13
Eau de Parfum Paradigme, de Prada
Desenvolvido intencionalmente para aqueles que moldam sua trajetória por meio da descoberta, o perfume masculino explora a interação entre o eu interior e o mundo exterior. O resultado que traz notas que surgem na base âmbar amadeirada o Bálsamo do Peru, a resina de Benjoim e madeira de Guaiac, que trazem uma textura defumada e resinosa que é, ao mesmo tempo, vigorosa, luminosa e viciante. Essa sensualidade intensa e inebriante contrasta com o coração da fragrância, criando um diálogo surpreendente com uma dupla de extratos de gerânio – um verde aromático de frescor energizante e um código icônico da perfumaria masculina, agora reinventado com facetas florais e rosadas. Por fim, o coração pulsante, carregado com energia vegetal vibrante, encontra o coração de Bergamota da Calábria e os almíscares etéreos– que trazem um brilho incomparável e prolongam a sensação de vibração. (COMPRE AQUI)
-
14
Loção Hidratante, de Cetaphil
O produto agora chega ao Brasil em uma versão de 1 litro. O tamanho foi pensado para uso compartilhado, garantindo melhor custo-benefício sem abrir mão da hidratação imediata e da segurança dermatológica já reconhecida pelos consumidores. A loção conta com uma textura leve e fórmula de tripla ação (concentra água na pele, cuida da barreira cutânea e cria uma película protetora). O produto também reduz imediatamente o ressecamento e a aspereza da pele. Além disso, promove hidratação contínua e duradoura por 48 horas, após uma única aplicação.
-
15
Protetor Solar Aerossol FPS 70, da Helioderm
A novidade chega na versão FPS 70, com alta resistência à água e ao suor e ação multifuncional 3 em 1( Proteção + Hidratação +Antioxidante). Assim como as demais versões, o novo FPS 70 conta com a exclusiva tecnologia Duo Protection, que permite a aplicação tanto na pele seca quanto molhada. Ideal para quem valoriza praticidade, o formato aerossol facilita a aplicação e garante cobertura rápida e eficaz em todo o corpo.
-
16
Pré-pigmentador Chroma Lume, da Ecosmetics
É a preparação para a cor com precisão e uniformidade. Com tecnologia italiana de última geração, auxilia na agilidade do processo técnico, permitindo que coloristas atuem com mais precisão e previsibilidade. O produto busca resolver questões recorrentes no trabalho de coloristas, como manchas, desbotamento precoce, dificuldade de fixação da cor e necessidade de retoques constantes..
-
17
Esfoliante Térmico Ekos Andiroba, da Natura
Os novos produtos da linha chega ao mercado com a proposta de transformar a andiroba em um tratamento anticansaço, que restaura a pele e alivia as tensões do corpo. Com fórmulas renovadas e eficácia comprovada, a linha une natureza à ciência da cosmética, entregando resultados visíveis e sensações perceptíveis já nas primeiras aplicações. O lançamento esfolia e aquece a pele para auxiliar no relaxamento das tensões diárias. Além de ajuda a aliviar a sensação de cansaço corporal.
-
18
Cloud Crush Lip and Cheek Color, da Too Faced
Infusionado com óleo hialurônico, o produto cremoso pode ser usado como blush ou como batom - ideal para criar visuais versáteis e práticos. Sua fórmula hidratante garante um acabamento matte suave, que disfarça poros e não marca linhas de expressão. Com até 12 horas de resistência, a maquiagem continua intacta durante todo o dia - sem perder a intensidade do tom e marcar a base. A novidade está disponível em oito tons ultrapigmentados que esfumam perfeitamente na pele e nos lábios.
-
19
Paletas de Sombras Branca de Neve & Rainha Má, da Fenzza
As paletas chegam em duas versões colecionáveis, cada uma inspirada no universo mágico das personagens. A Paleta Branca de Neve reúne dez cores versáteis em acabamentos mate e cintilante, perfeitas para criar produções clássicas, iluminadas, até mesmo alegres e cheias de fantasia. Já a Paleta Rainha Má traz outros dez tons, intensos e dramáticos, ideais para looks marcantes e cheios de poder. Em ambas, cada sombra tem o formato encantado de uma maçã mordida, reforçando o caráter especial da edição limitada. As embalagens ganham capas ilustradas com arte exclusiva e espelho interno dourado. (COMPRE AQUI)
-
20
Base Stick Multifuncional FPS 99, da Água de Ipanema
Com fórmula que une cuidado com a pele à praticidade da maquiagem, o lançamento trata, protege e realça a beleza natural com alta cobertura, textura leve, toque seco e acabamento radiante. Com proteção solar de FPS 99 contra raios UVA e UVB, a base também hidrata e uniformiza o tom da pele ao longo do dia, com textura aveludada e respirável. Sua fórmula é resistente ao calor, suor e umidade — perfeita para climas tropicais e para quem vive em movimento. Disponível em versão incolor e em seis tonalidades. (COMPRE AQUI)
