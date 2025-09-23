Lançamentos da Beauty Fair 2025:  a maior feira de beleza das Américas e segunda maior do mundo
Lançamentos da Beauty Fair 2025:  a maior feira de beleza das Américas e segunda maior do mundo. Crédito: Arte A Gazeta

Beauty Fair 2025: confira os principais lançamentos da feira de beleza

Em sua 20ª edição, realizada em São Paulo, o evento reuniu os maiores lançamentos do universo da beleza em primeira mão

Publicado em 23/09/2025 às 16h23

A Beauty Fair comemorou 20 edições no início do mês, sendo a maior feira de beleza das Américas e segunda maior do mundo. O evento aconteceu em São Paulo e recebeu 215 mil visitantes ao longo de quatros dias. 

Com mais de duas mil marcas expositoras, empresas do segmento da beleza, produtos capilares, unhas, maquiagem e do setor estético aproveitaram o espaço na feira como uma vitrine para suas marcas e otimizaram o espaço para promover estratégias de lançamentos de produtos e serviços. A feira, mantendo-se alinhada às tendências e necessidades do público, contou com uma vasta gama de produtos sustentáveis, veganos, cruelty free e que promovem o clean beauty. 

Além do recorde de público, essa edição também celebrou o marco de R$ 1,3 bilhão em negócios gerados durante a feira, 30% a mais do que o registrado no ano passado. Confira alguns dos principais lançamentos do evento.

Lançamentos-da-Beauty-Fair-2025
As principais novidades da Beauty Fair 2025. Crédito: Arte A Gazeta
  1. Kit Completo Maria Nicolly, da Impala.  Possui esmaltes Pov, com acabamento de alta cobertura, top coat que potencializa o brilho e protege a esmaltação, e gloss labial Lip Trend, com brilho suave, efeito cintilante e Vitamina E na fórmula para manter os lábios hidratados e estilosos. (COMPRE AQUI)

  2. Óleo de Maracujá Frutástica, da Skala. Aliado ao óleo de patauá, fortalece, nutre e devolve vitalidade aos fios fragilizados. (COMPRE AQUI)

  3. Pincel para Contorno, de Ruby Kisses. Ideal para aplicar contorno cremoso, líquido ou em pó, traz um formato inteligente que torna a aplicação praticamente à prova de erros. Suas cerdas com corte afunilado entregam um acabamento suave, esfumado e sem marcações. (COMPRE AQUI)

  4. Gel Remedy Alívio para Pernas & Pés, da Amakos da Amazônia. Formulado para reduzir tensões, inchaço e desconforto nas pernas e pés cansados. A fórmula com Extrato de Arnica, Óleo de Copaíba e Óleo de Andiroba auxilia na recuperação muscular e melhora a circulação, enquanto o blend refrescante de Óleos Essenciais de Hortelã, Eucalipto e Breu Branco proporciona uma sensação revigorante e relaxante.

  5. Gel Dental Kess Whitelicious Classic Mint, da Kess. Proporciona hálito fresco e dentes mais brancos com agente clareador. Além de ser anticáries e antiplaca. (COMPRE AQUI)

  6. Body Spray Intention, de Eudora. Da família Fougère Amadeirado, é inspirado em uma das fragrâncias mais jovens e envolventes da marca. Une frescor e profundidade, refletindo a personalidade de quem conquista com carisma e autenticidade. (COMPRE AQUI)

  7. Sérum Facial com 2% de composição de Ácidos Hialurônicos Hidratante, da Ricca. Foi desenvolvido para recuperar a hidratação da pele, sem pesar. Ele conta com 2% de composição de ácidos hialurônicos, hidratando intensamente e fortalecendo a barreira da pele. O sérum é indicado para todos os tipos de pele e seu uso.
Lançamentos-da-Beauty-Fair-2025
As principais novidades da Beauty Fair 2025. Crédito: Arte A Gazeta
  1. Creme Hidratante Facial Uniformizador 7 em 1, da Raavi. Combinando ácido hialurônico, niacinamida, extrato de cúrcuma, D-pantenol e manteiga de karité, o creme oferece hidratação por até 48 horas, auxilia no controle da oleosidade e ajuda a suavizar marcas escurecidas. (COMPRE AQUI)

  2. Óleo de Tratamento Xêrosa Baunilha Doce, da Salon Line. Combate a porosidade e o frizz, garantindo nutrição potente e fios mais alinhados. Com perfume oriental de alta fixação, pode ser usado em finalização, umectação, pré-shampoo e day after, além de oferecer proteção térmica de até 230°. (COMPRE AQUI)

  3. Cushion Glow, de Bruna Tavares. Blush líquido luminoso com textura cremosa, cobertura ajustável e efeito glow natural. Sua fórmula combina óleo de rosa mosqueta, esqualano, manteiga de karité e vitamina E, que hidratam e protegem a pele.

  4. Esfoliante Corporal Rosé Glamour, de Kiss New York. À base de açúcar, promove esfoliação suave e eficaz, removendo células mortas e impurezas sem agredir a pele. Estimula a renovação celular, melhora a textura e a uniformidade, revelando uma pele mais radiante e macia. 

  5. Condicionador Equilibrium Scalp, da Truss. Com a tecnologia exclusiva Scalp Reboost, a linha promove ação antioleosidade, anticaspa e antidesconforto desde a primeira aplicação, além de estimular a renovação celular. (COMPRE AQUI)

  6. Cera Confete Lavanda, da Depil Bella. Seu formato confete facilita a aplicação em camadas finas, com rápida secagem e aderência perfeita, resultando em uma depilação eficaz. Graças à sua baixa fusão, a cera atinge uma temperatura mais agradável, tornando o processo mais delicado e confortável. O produto ainda dilata os poros e remove todos os tipos de pelos — até os mais grossos e resistentes — sem deixar resíduos, inclusive em áreas de difícil acesso. (COMPRE AQUI)

  7. Piranhas Candy, da ProArt. Com design retangular elegante e tamanho grande, ela foi pensada para prender todo o cabelo de forma confortável e segura durante o dia inteiro. A mola em formato borboleta garante maior resistência e durabilidade, enquanto o formato versátil é ideal para cabelos volumosos e longos.

  8. Rivo Fios Leave-In Antifrizz, da Inoar. Sua fórmula com AHA + Queratina Vegetal + Niacinamida desembaraça, fortalece e sela as cutículas, criando uma barreira protetora contra a umidade e garantindo brilho espelhado sem pesar. Com proteção térmica e ação antifrizz que dura até 72 horas, protege os fios contra os danos do calor de secadores, chapinhas e modeladores, ao mesmo tempo em que prolonga a maciez e a suavidade.
Novidades-da-beauty-fair-2025
As principais novidades da Beauty Fair 2025. Crédito: Arte A Gazeta
  1. Hair & Body Splash Doce Ipanema, da Widi Care. O primeiro Hair & Body Splashes da marca. Com fórmula leve e de rápida absorção, foi criado especialmente para perfumar corpo e pele, garantindo fragrância prolongada sem comprometer a saúde capilar. 

  2. Esfoliantes Sugar Scrubs, da  Labotrat. Possuem um sensorial inspirado em tendências internacionais, que promove esfoliação eficaz e tratamento profundo da pele. A formulação conta com 100% de óleos essenciais, sem adição de água, fazendo com que o produto seja concentrado e altamente hidratante. Além disso, cada fragrância incorpora um ativo específico, desenvolvido para atender diferentes necessidades da pele.

  3. Body Splash Rosas Brancas, da Paixão. Com fragrância floral com notas de topo cítricas, um coração de rosa branca e jasmim e uma base amadeirada e almiscarada.

  4. Alicate de Cutícula, da Mundial Infinity. Alicate de cutícula com afiação artesanal, que dispensa qualquer preparo antes do uso. Desenvolvido em aço inox especial, o produto se diferencia pela durabilidade prolongada, esterilização em estufa e autoclave, além das molas macias, que garantem um uso confortável e facilitado.

  5. Intense Youly by Kéfera, da Ciclo Cosméticos. Body splash com fórmula inovadora com tecnologia neutralizadora de odores captura as moléculas responsáveis pelo mau cheiro, mantendo a pele fresca  e perfumada para quem vive muito, sua, corre e resolve. O intense é um oriental envolvente com notas de âmbar, baunilha e musgo de carvalho. 

  6. Esmalte Azul Capri Diamond Gel, da Risqué. Com fórmula de alta durabilidade, secagem rápida e sem necessidade de cabine UV, a linha é ainda cruelty-free e hipoalergênica. Conta com seis novas cores exclusivas, totalizando 27 opções e três top coats.

  7. Gelato Hidratante Corporal, da Dailus. Inspirado na cremosidade dos gelatos, ele proporciona hidratação profunda enquanto envolve a pele em uma fragrância irresistível. Sua fórmula combina Ácido Hialurônico, que garante hidratação, firmeza e elasticidade; Manteiga de Karité, rica em vitaminas e com ação nutritiva e reparadora; Esferas de Vitamina E, que atuam como potentes antioxidantes; além de Óleo de Coco e Óleo de Rosa Mosqueta, responsáveis por nutrir, uniformizar o tom da pele e reforçar sua barreira natural. (COMRPE AQUI)

