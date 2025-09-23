Beauty Fair 2025: confira os principais lançamentos da feira de beleza

A Beauty Fair comemorou 20 edições no início do mês, sendo a maior feira de beleza das Américas e segunda maior do mundo. O evento aconteceu em São Paulo e recebeu 215 mil visitantes ao longo de quatros dias.



Com mais de duas mil marcas expositoras, empresas do segmento da beleza, produtos capilares, unhas, maquiagem e do setor estético aproveitaram o espaço na feira como uma vitrine para suas marcas e otimizaram o espaço para promover estratégias de lançamentos de produtos e serviços. A feira, mantendo-se alinhada às tendências e necessidades do público, contou com uma vasta gama de produtos sustentáveis, veganos, cruelty free e que promovem o clean beauty.