Beauty Fair 2025: confira os principais lançamentos da feira de beleza

A Beauty Fair comemorou 20 edições no início do mês, sendo a maior feira de beleza das Américas e segunda maior do mundo. O evento aconteceu em São Paulo e recebeu 215 mil visitantes ao longo de quatros dias.
Com mais de duas mil marcas expositoras, empresas do segmento da beleza, produtos capilares, unhas, maquiagem e do setor estético aproveitaram o espaço na feira como uma vitrine para suas marcas e otimizaram o espaço para promover estratégias de lançamentos de produtos e serviços. A feira, mantendo-se alinhada às tendências e necessidades do público, contou com uma vasta gama de produtos sustentáveis, veganos, cruelty free e que promovem o clean beauty.
Além do recorde de público, essa edição também celebrou o marco de R$ 1,3 bilhão em negócios gerados durante a feira, 30% a mais do que o registrado no ano passado. Confira alguns dos principais lançamentos do evento.
- Kit Completo Maria Nicolly, da Impala. Possui esmaltes Pov, com acabamento de alta cobertura, top coat que potencializa o brilho e protege a esmaltação, e gloss labial Lip Trend, com brilho suave, efeito cintilante e Vitamina E na fórmula para manter os lábios hidratados e estilosos. (COMPRE AQUI)
- Óleo de Maracujá Frutástica, da Skala. Aliado ao óleo de patauá, fortalece, nutre e devolve vitalidade aos fios fragilizados. (COMPRE AQUI)
- Pincel para Contorno, de Ruby Kisses. Ideal para aplicar contorno cremoso, líquido ou em pó, traz um formato inteligente que torna a aplicação praticamente à prova de erros. Suas cerdas com corte afunilado entregam um acabamento suave, esfumado e sem marcações. (COMPRE AQUI)
- Gel Remedy Alívio para Pernas & Pés, da Amakos da Amazônia. Formulado para reduzir tensões, inchaço e desconforto nas pernas e pés cansados. A fórmula com Extrato de Arnica, Óleo de Copaíba e Óleo de Andiroba auxilia na recuperação muscular e melhora a circulação, enquanto o blend refrescante de Óleos Essenciais de Hortelã, Eucalipto e Breu Branco proporciona uma sensação revigorante e relaxante.
- Gel Dental Kess Whitelicious Classic Mint, da Kess. Proporciona hálito fresco e dentes mais brancos com agente clareador. Além de ser anticáries e antiplaca. (COMPRE AQUI)
- Body Spray Intention, de Eudora. Da família Fougère Amadeirado, é inspirado em uma das fragrâncias mais jovens e envolventes da marca. Une frescor e profundidade, refletindo a personalidade de quem conquista com carisma e autenticidade. (COMPRE AQUI)
- Sérum Facial com 2% de composição de Ácidos Hialurônicos Hidratante, da Ricca. Foi desenvolvido para recuperar a hidratação da pele, sem pesar. Ele conta com 2% de composição de ácidos hialurônicos, hidratando intensamente e fortalecendo a barreira da pele. O sérum é indicado para todos os tipos de pele e seu uso.
- Creme Hidratante Facial Uniformizador 7 em 1, da Raavi. Combinando ácido hialurônico, niacinamida, extrato de cúrcuma, D-pantenol e manteiga de karité, o creme oferece hidratação por até 48 horas, auxilia no controle da oleosidade e ajuda a suavizar marcas escurecidas. (COMPRE AQUI)
- Óleo de Tratamento Xêrosa Baunilha Doce, da Salon Line. Combate a porosidade e o frizz, garantindo nutrição potente e fios mais alinhados. Com perfume oriental de alta fixação, pode ser usado em finalização, umectação, pré-shampoo e day after, além de oferecer proteção térmica de até 230°. (COMPRE AQUI)
- Cushion Glow, de Bruna Tavares. Blush líquido luminoso com textura cremosa, cobertura ajustável e efeito glow natural. Sua fórmula combina óleo de rosa mosqueta, esqualano, manteiga de karité e vitamina E, que hidratam e protegem a pele.
- Esfoliante Corporal Rosé Glamour, de Kiss New York. À base de açúcar, promove esfoliação suave e eficaz, removendo células mortas e impurezas sem agredir a pele. Estimula a renovação celular, melhora a textura e a uniformidade, revelando uma pele mais radiante e macia.
- Condicionador Equilibrium Scalp, da Truss. Com a tecnologia exclusiva Scalp Reboost, a linha promove ação antioleosidade, anticaspa e antidesconforto desde a primeira aplicação, além de estimular a renovação celular. (COMPRE AQUI)
- Cera Confete Lavanda, da Depil Bella. Seu formato confete facilita a aplicação em camadas finas, com rápida secagem e aderência perfeita, resultando em uma depilação eficaz. Graças à sua baixa fusão, a cera atinge uma temperatura mais agradável, tornando o processo mais delicado e confortável. O produto ainda dilata os poros e remove todos os tipos de pelos — até os mais grossos e resistentes — sem deixar resíduos, inclusive em áreas de difícil acesso. (COMPRE AQUI)
- Piranhas Candy, da ProArt. Com design retangular elegante e tamanho grande, ela foi pensada para prender todo o cabelo de forma confortável e segura durante o dia inteiro. A mola em formato borboleta garante maior resistência e durabilidade, enquanto o formato versátil é ideal para cabelos volumosos e longos.
- Rivo Fios Leave-In Antifrizz, da Inoar. Sua fórmula com AHA + Queratina Vegetal + Niacinamida desembaraça, fortalece e sela as cutículas, criando uma barreira protetora contra a umidade e garantindo brilho espelhado sem pesar. Com proteção térmica e ação antifrizz que dura até 72 horas, protege os fios contra os danos do calor de secadores, chapinhas e modeladores, ao mesmo tempo em que prolonga a maciez e a suavidade.
- Hair & Body Splash Doce Ipanema, da Widi Care. O primeiro Hair & Body Splashes da marca. Com fórmula leve e de rápida absorção, foi criado especialmente para perfumar corpo e pele, garantindo fragrância prolongada sem comprometer a saúde capilar.
- Esfoliantes Sugar Scrubs, da Labotrat. Possuem um sensorial inspirado em tendências internacionais, que promove esfoliação eficaz e tratamento profundo da pele. A formulação conta com 100% de óleos essenciais, sem adição de água, fazendo com que o produto seja concentrado e altamente hidratante. Além disso, cada fragrância incorpora um ativo específico, desenvolvido para atender diferentes necessidades da pele.
- Body Splash Rosas Brancas, da Paixão. Com fragrância floral com notas de topo cítricas, um coração de rosa branca e jasmim e uma base amadeirada e almiscarada.
- Alicate de Cutícula, da Mundial Infinity. Alicate de cutícula com afiação artesanal, que dispensa qualquer preparo antes do uso. Desenvolvido em aço inox especial, o produto se diferencia pela durabilidade prolongada, esterilização em estufa e autoclave, além das molas macias, que garantem um uso confortável e facilitado.
- Intense Youly by Kéfera, da Ciclo Cosméticos. Body splash com fórmula inovadora com tecnologia neutralizadora de odores captura as moléculas responsáveis pelo mau cheiro, mantendo a pele fresca e perfumada para quem vive muito, sua, corre e resolve. O intense é um oriental envolvente com notas de âmbar, baunilha e musgo de carvalho.
- Esmalte Azul Capri Diamond Gel, da Risqué. Com fórmula de alta durabilidade, secagem rápida e sem necessidade de cabine UV, a linha é ainda cruelty-free e hipoalergênica. Conta com seis novas cores exclusivas, totalizando 27 opções e três top coats.
- Gelato Hidratante Corporal, da Dailus. Inspirado na cremosidade dos gelatos, ele proporciona hidratação profunda enquanto envolve a pele em uma fragrância irresistível. Sua fórmula combina Ácido Hialurônico, que garante hidratação, firmeza e elasticidade; Manteiga de Karité, rica em vitaminas e com ação nutritiva e reparadora; Esferas de Vitamina E, que atuam como potentes antioxidantes; além de Óleo de Coco e Óleo de Rosa Mosqueta, responsáveis por nutrir, uniformizar o tom da pele e reforçar sua barreira natural. (COMRPE AQUI)
