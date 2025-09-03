Envelhecimento

Medicina regenerativa: entenda os benefícios para a pele

A abordagem propõe tratar a causa do problema, estimulando os mecanismos biológicos naturais do organismo para restaurar, rejuvenescer e preservar a pele

A medicina regenerativa é uma área focada em restaurar, regenerar ou substituir os tecidos danificados usando o próprio potencial de cura do corpo. Inicialmente usada para o reparo de feridas e cicatrização, os estudos foram evoluindo e mostrando excelentes resultados para combater e frear o envelhecimento da pele.

É o que explica a dermatologista Isabella Redighieri que conta que essa abordagem propõe tratar a causa do problema, estimulando os mecanismos biológicos naturais do organismo para restaurar, rejuvenescer e preservar a pele. "A medicina regenerativa age na raiz do problema, ativando processos naturais de reparo e renovação celular através da comunicação intercelular, que corrige danos que levam ao desgaste da célula, e causam por exemplo o câncer de pele, a pigmentações excessivas, o envelhecimento, e outras doenças. Com essas correções, está sendo possível prevenir e corrigir doenças de forma muito promissora".

E nesse processo as tecnologias estão moldando o futuro. Como o uso do PDRN que é um composto derivado do DNA do salmão, usado em tratamentos estéticos para regenerar a pele, estimular a produção de colágeno e elastina, e melhorar a firmeza, textura e a hidratação. Originário da Coreia do Sul, ele atua como um fator de crescimento, promovendo a reparação de tecidos danificados e o rejuvenescimento da pele.

No início do ano, no IMCAS, o congresso de medicina estética que aconteceu em Paris, foi abordado a combinação dos bioestimuladores de colágeno com os exossomos ou PDRN, potencializando não só o aumento do colágeno, mas a capacidade da célula em rejuvenescer, produzindo fibras de melhor qualidade.

Terapias com células-tronco, PDRN (derivado do DNA do salmão, que é 98% semelhante ao humano), exossomos, bioestimuladores, PRP (plasma rico em plaquetas), lasers regenerativos e radiofrequência monopolar estão moldando o futuro Isabella Redighieri Dermatologista

Hábitos que influenciam na qualidade da pele

Cuidar da pele já não se resume somente a usar cremes ou apenas fazer tecnologias. O cuidado é global, como o chamado biohacking, que une estratégias que visam otimizar a saúde, o desempenho físico e mental, e até mesmo retardar o envelhecimento, por meio de intervenções no estilo de vida com nutrição, tecnologias e terapias.

A proposta é integrar diversas áreas – como dermatologia, a nutrição, a genética e as tecnologias estéticas de ponta – para otimizar a saúde da pele de dentro para fora. "É o uso de estratégias para otimizar corpo e mente, como suplementação, alimentação, sono, manejo do estresse, o uso de tecnologias e hábitos para melhorar o desempenho e a longevidade", explica Isabella.

Tudo porque o estilo de vida da pessoa tem impacto direto na pele. Ou seja, o sono, a alimentação, a dieta, a exposição ao sol, o estresse e os exercícios influenciam diretamente na saúde e aparência da pele.

A respiração também pode ajudar a rejuvenescer. "Respirar profundamente reduz o estresse e a ansiedade, além de melhorar a oxigenação celular. A respiração consciente e profunda, e técnicas como a mindfulness, é um dos pilares para o rejuvenescimento", diz a dermatologista.

Já durante o sono, o corpo libera hormônios que promovem reparo celular e regeneração da pele. "Costumo dizer que é a 'pausa', o descanso de todas as células e órgãos, para que tudo trabalhe em sua máxima potência no dia seguinte. Células exaustas não entregam tudo de melhor que poderiam", reforça Isabella Redighieri.

Além dos alimentos ricos em antioxidantes, vitaminas, proteínas, e água que ajudam a melhorar a textura, o brilho e a firmeza da pele. "Além de auxiliarem na manutenção de massa magra e na produção de colágeno quando há estímulos", finaliza a médica.

