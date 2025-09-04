Do skincare à maquiagem: 30 lançamentos de beleza mais desejados de setembro

01

Linha Retrinal, da Avène

A marca anuncia a nova geração da linha Retrinal, que chega para redefinir o cuidado antissinais. O destaque da linha é a versão do Retrinal Creme 0.1, que chega com fórmula exclusiva e composta pelo Retinaldeído, que é 10 vezes mais rápido que o Retinol e não irrita a pele. O Retinaldeído é um ativo considerado a forma mais ativa e eficaz do ácido retinóico (vitamina A). Além disso, os ativos novidade são a Niacinamida e o Ácido Hialurônico em dois pesos moleculares, fazendo com que penetre melhor na pele. O produto tem eficácia comprovada na redução de rugas, aumento da firmeza da pele e correção de tons irregulares, proporcionando uma aparência até sete anos mais jovem. A linha conta ainda com o Retrinal Oil Control e o Retrinal Olhos. (COMPRE AQUI)