Do skincare à maquiagem: 30 lançamentos de beleza mais desejados de setembro

O mês de setembro está recheado de lançamentos de produtos de beleza. Uma das novidades é a linha de cuidados para os homens da Mary Kay, que traz produtos com fórmulas cientificamente comprovadas e oferecem uma rotina completa com limpeza profunda, conforto no barbear e hidratação prolongada. Já a La Roche-Posay apresenta o protetor solar que foi co-criado com consumidores brasileiros e tem resistência a diversas condições de rotina, como variação de temperatura, umidade e suor.
A Avène anuncia a nova geração da linha Retrinal, que chega para redefinir o cuidado antissinais. Os produtos prometem resultados visíveis, mantendo a alta tolerância, inclusive para as peles mais sensíveis. Tem ainda itens de maquiagem, velas e produtos para cuidar das unhas. Confira a nossa seleção.
-
01
Linha Retrinal, da Avène
A marca anuncia a nova geração da linha Retrinal, que chega para redefinir o cuidado antissinais. O destaque da linha é a versão do Retrinal Creme 0.1, que chega com fórmula exclusiva e composta pelo Retinaldeído, que é 10 vezes mais rápido que o Retinol e não irrita a pele. O Retinaldeído é um ativo considerado a forma mais ativa e eficaz do ácido retinóico (vitamina A). Além disso, os ativos novidade são a Niacinamida e o Ácido Hialurônico em dois pesos moleculares, fazendo com que penetre melhor na pele. O produto tem eficácia comprovada na redução de rugas, aumento da firmeza da pele e correção de tons irregulares, proporcionando uma aparência até sete anos mais jovem. A linha conta ainda com o Retrinal Oil Control e o Retrinal Olhos. (COMPRE AQUI)
-
02
Linha MK Men, de Mary Kay
A marca apresenta a sua nova linha de cuidados desenvolvida especialmente para a pele masculina. Práticos, eficazes e com fórmulas cientificamente comprovadas, os produtos oferecem uma rotina completa com limpeza profunda, conforto no barbear e hidratação prolongada. Destaque para o Hidratante Antioxidante que é leve, não oleoso e possui ação antissinais. A novidade hidrata por mais de 10 horas e ajuda a manter a firmeza e maciez da pele. A fórmula contém antioxidantes e o exclusivo complexo que contribui para reduzir linhas finas e sinais do tempo. Outros lançamentos são o Gel de Limpeza Facial e o Creme de Barbear Hidratante.
-
03
Sérum Reparador Diário Acne Control, de Nivea
A marca lança uma linha desenvolvida especialmente para peles com tendência à acne, atuando na prevenção, redução e controle do reaparecimento da acne. As fórmulas dos produtos combinam ingredientes como o Sal Marinho, com propriedades antibacterianas; o Ácido Salicílico (reequilibra o ciclo de esfoliação da pele), Ácido Hialurônico (poderoso hidratante), Ácido Glicolico (renovação da pele), Niacinamida (regula a produção de sebo e previne marcas) e Pró-Vitamina B5, que ajuda na regeneração da pele e fortalece a barreira cutânea. O sérum tem textura leve e rápida absorção, acalma a pele sensibilizada, hidrata intensamente e fortalece a barreira protetora. (COMPRE AQUI)
-
04
Máscara de Cílios Stack Elevated Nocturna, da MAC
A marca lança a coleção de edição limitada Nocturna com uma mistura de cores vibrantes e cinematográficas e produtos de alta performance e durabilidade. Destaque para a máscara que proporciona cílios elevados, volumosos e curvados por 36 horas - agora em um tom roxo-escuro exclusivo para o outono. O produto traz um aplicador com curvatura dupla e ponta de precisão que eleva e dá volume sem grudar. A fórmula possui 91% de origem natural, com óleo de argane e ceras de origem vegetal. É à prova de suor e umidade e também de borrões e manchas.
-
05
Daily Cleanser, da Souu Beauty
O Gel de Limpeza e Demaquilante 2 em 1 tem fórmula eficaz e textura leve, removendo impurezas, oleosidade, maquiagem e resíduos acumulados ao longo do dia sem ressecar, deixando a pele com toque macio e sensação de frescor instantâneo. Seu aplicador com cerdas siliconadas macias massageia suavemente o rosto, estimula a circulação e potencializa a limpeza de forma prática e gentil, sem agredir. A combinação de ativos une tecnologia e natureza: o Bakuchiol e o Ácido Poliglutâmico suavizam a textura e promovem hidratação profunda e duradoura. Já o complexo antioxidante com Vitamina E, Chá Verde e Óleo de Rosa Mosqueta protege a barreira da pele, enquanto a Aloe Vera acalma e revitaliza.
-
06
Anthelios UV Air FPS 60, da La Roche-Posay
Co-criado com consumidores brasileiros, o novo protetor solar foi desenvolvido para o dia a dia, com resistência a diversas condições de rotina, como variação de temperatura, umidade e suor. O produto apresenta a tecnologia patenteada UV Air, que garante um filme de proteção leve como o ar, com acabamento limpo e imperceptível na pele. Sua fórmula é enriquecida com Ácido Hialurônico e Niacinamida, proporcionando hidratação por até 24 horas, controle da oleosidade e ação antioxidante por até 16 horas — ideal para peles brasileiras, inclusive as oleosas e sensíveis.
-
07
Photoderm Xdefense FPS 60, da Bioderma
Disponível na versão neutra invisível e em quatro tonalidades, o protetor solar tem textura ultrafluida e acabamento seco e imperceptível, sendo ideal para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis e oleosas. A fórmula combina duas tecnologias: a Environmental Active Defense é um sistema de filtragem UV que combina poderosos antioxidantes, que apoiam o sistema imune da pele, e sacarídeos que formam um glicofilme antipoluição — oferecendo proteção completa contra raios UVB, UVA curtos e longos, luz visível, radiação infravermelha e partículas de poluição. Já a Tecnologia Detox Science atua diretamente nos mecanismos naturais de desintoxicação da pele, estimulando as enzimas que neutralizam e eliminam os poluentes - ações essenciais para manter a pele luminosa, saudável e mais resistente à agressões do dia a dia. (COMPRE AQUI)
-
08
Lip Balm Incolor, de Creamy
Com uma textura leve, é um hidratante labial sem cor ou fragrância. A fórmula combinam ativos que atuam em muitas frentes, como volumização, realce de contorno, suavização de linhas e hidratação. Entre os ingredientes de destaque, estão: Linefill, que é extraído das sementes de gergelim e estimula o tecido adiposo e a produção de colágeno; WakaPamp, que promove um efeito preenchedor sem causar irritação; SWT-7, responsável por suavizar as linhas labiais de forma visível; e o Palmitoyl Tripeptide, outro protagonista na síntese de colágeno e mucopolissacarídeos, contribuindo para a espessura e um aspecto rejuvenescido dos lábios. (COMPRE AQUI)
-
09
Balm Labial de Alta Proteção, de Australian Gold
Com FPS 30, ampla proteção contra os raios UVA e UVB, e fórmula enriquecida com Vitamina E, o produto combina hidratação intensa por até 24 horas com ação antioxidante. Desde a primeira aplicação, alivia o ressecamento e devolve o conforto, além de realçar a cor natural dos lábios. Muito resistente à água e ao suor (por até 80 minutos), é ideal para quem vive o lifestyle outdoor e busca praticidade, proteção e cuidado em qualquer momento do dia. (COMPRE AQUI)
-
10
Vela Aromatizadora Hello Hello Nah Cardoso, da Ciclo Cosméticos
Assinada pela influenciadora Nah Cardoso, o lançamento é ideal para um ritual de bem-estar. A nova vela chega com uma fragrância floral frutal envolvente e design elegante, e combina a doçura da baunilha com notas cremosas de avelã e mel, criando uma atmosfera acolhedora em qualquer espaço. Sua composição com óleos naturais de coco e palmiste garante uma queima suave e prolongada, além de potencializar a difusão da fragrância. Já o pavio de algodão proporciona uma queima uniforme e limpa. A fórmula é feita com cera vegetal de palma e coco, não libera compostos nocivos durante a queima. (COMPRE AQUI)
-
11
Coleção Camuflagem com Top Coats, da Impala
A marca lança quatro novos finalizadores para linha Gel Plus, que oferecem acabamento translúcido com um toque de cor suave e brilho discreto. A coleção entrega uma cobertura suave, uniformizando o tom das unhas naturais, camuflando e disfarçando pequenas imperfeições. Aplicados sobre a base em gel, criam uma blindagem, técnica que forma uma proteção uniforme e resistente, com cobertura translúcida e delicada, ideal para quem prefere um visual limpo e duradouro. Já sobre esmaltes em gel coloridos, funcionam como filtros sutis que intensificam o acabamento sem interferir na cor. (COMPRE AQUI)
-
12
Coleção Barbie, da Colorama
A coleção é composta por seis esmaltes de edição limitada. Cada tom traduz o charme, a ousadia e a feminilidade do universo da boneca, com nomes cheios de bom humor que celebram o empoderamento - como Ken Disse?, Chic Barbie, Toda Barbiezinha, Barbie Girl, Poderosa e Barbie Boss. A coleção celebra o protagonismo do rosa na beleza, permitindo que cada pessoa escolha o esmalte que melhor representa seu 'jeitinho Barbie' de ser. Os esmaltes contam com fórmula 6Free, fórmula vegana, brilho intenso, alta cobertura e longa duração. (COMPRE AQUI)
-
13
Lenços Umedecidos, da Fenzza
Combinando tecnologia de ponta e ingredientes de alta performance, a marca apresenta quatro novos modelos de lenços umedecidos que oferecem benefícios específicos para diferentes necessidades da pele, garantindo praticidade e tratamento em um só produto. Destaque para o de Pistache, que é enriquecido com extrato de semente de pistache, rico em antioxidantes e biotina, que nutrem e fortalecem a pele. A presença de vitamina E ajuda a combater os radicais livres, preservando a vitalidade e a saúde cutânea. Proporciona limpeza profunda e confortável, removendo impurezas sem agredir a pele.
-
14
Linha de Maquiagem, da DaBelle Beauty
A marca estreia no segmento de maquiagem com três produtos enriquecidos com ativos de skincare: o Matte Mix, batom líquido matte com fórmula bifásica exclusiva que não craquela, não transfere e proporciona textura leve e confortável, disponível em oito tonalidades; o Glow Blush, blush marmorizado com efeito iluminador e textura ultrafina, que pode ser usado também como sombra ou iluminador, em quatro cores; e o Pincel Multifuncional, com formato arredondado e cerdas macias, ideal para facilitar a aplicação de diversos produtos com acabamento natural e preciso.
-
15
Sérum Antiolheiras, da Sallve
Com ativos que atuam em múltiplas frentes, ele foi desenvolvido para tratar causas do escurecimento da área dos olhos, como pigmentação, má circulação local e inchaço decorrente da retenção de líquidos. Sua fórmula reúne um peptídeo antiolheiras, que atua na degradação dos pigmentos responsáveis pela coloração escura das olheiras, além de contribuir para a firmeza e elasticidade da pele. A cafeína vetorizada 5%, combinada ao silício orgânico, estimula de forma mais eficaz a microcirculação local, ajudando a suavizar olheiras vasculares. (COMPRE AQUI)
-
16
Linha Forever, de Eudora
É a primeira geração da maquiagem à prova d’água do Grupo Boticário com produtos com mais de 18 horas de duração, resistentes à água e suor. A linha estreia três novos produtos desenvolvidos para o alto desempenho: a Máscara para Cílios, que oferece volume e alongamento instantâneos com até 18 horas de duração, mesmo em condições extremas; o Delineador Líquido, com ponta firme, traço preciso e secagem rápida para um acabamento impecável; e a Máscara de Sobrancelhas Incolor, que modela e fixa os fios com naturalidade e sem esfarelar, garantindo definição ao longo do dia. Tem ainda o Batom Líquido Matte Tint com duas tonalidades inéditas: Malva Absoluto e Marrom Poderoso. (COMPRE AQUI)
-
17
Stick Cor, de Boca Rosa
Projetado para quem busca praticidade na rotina, o produto é 3 em 1: blush, batom e sombra, com textura cremosa, acabamento natural e glow na medida certa. Sua fórmula permite construir camadas com facilidade, tem longa duração e oferece resistência à água e ao suor. A nova coleção contempla seis tonalidades inspiradas em apelidos de cidades brasileiras: Beagá, Gyn, Jampa, Jeri, Manaux e Salvamor, sendo esta última um tom inédito. O produto manteve sua formulação enriquecida com Vitamina E - um potente antioxidante que protege, nutre e mantém a hidratação da pele ao longo do dia - enquanto entrega cor, viço e um glow saudável que valoriza todos os tons de pele. (COMPRE AQUI)
-
18
Creme Desodorante Corporal Amêndoas Doces, de Natura Sève
A fragrância mais icônica da marca chega agora em versão hidratante perfumado, proporcionando pele intensamente hidratada e perfumada. Sua fórmula combate o ressecamento, auxilia na restauração da barreira natural da pele e forma um delicado filme protetor que realça o brilho natural. Enriquecido com óleo de amêndoas natural, garante um toque aveludado que aflora a beleza e a feminilidade. De rápida absorção e com ação desodorante, oferece cuidado completo aliado a uma experiência sensorial marcante. (COMPRE AQUI)
-
19
Long Up!, da Vult
O diferencial da máscara de cílios está no aplicador. Suas cerdas inteligentes são separadas entre si, facilitando a distribuição do produto em cada fio, e diferem em tamanho, com o centro sendo mais longo do que as extremidades. O resultado é uma escova que alcança toda a extensão dos cílios e permite a construção em camadas sem pesar e sem borrar. A fórmula é enriquecida com pantenol, vitamina E e óleo de coco, que trata os fios e entrega uma aplicação precisa e construível. O tom super preto proporciona um olhar profundo e dramático. Já a secagem rápida a torna super confortável e aumenta a fixação enquanto diminui as chances de manchar ou escorrer. (COMPRE AQUI)
-
20
Dercos Anticaspa Shampoo Espuma De Limpeza Cachos & Crespos, da Vichy
Com fórmula testada em todas as curvaturas, o produto reduz de maneira imediata a coceira e o desconforto causado pela dermatite seborreica. Enriquecido com Piroctona Olamina e Ácido Salicílico, ativos reconhecidos por sua ação anticaspa e purificante, o shampoo limpa profundamente o couro cabeludo, aliviando a coceira, formigamento e sensação de queimação. O bico de alta precisão permite aplicar o shampoo diretamente na raiz, alcançando o couro cabeludo com facilidade e sem desperdício. A textura em gel e fluida, transforma-se em uma espuma cremosa ao entrar em contato com a água, tornando a aplicação prática e sensorial. (COMPRE AQUI)
-
21
Creme Pernas Cansadas, da Fortilon
A marca apresenta cinco novos produtos, com fórmulas que combinam ativos tecnológicos e naturais para pernas, pés e mãos. O Creme para Pernas Cansadas foi desenvolvido para proporcionar efeito relaxante imediato, refrescando e reduzindo a sensação de cansaço nas pernas e nos pés. Sua fórmula combina Centella Asiática, que promove a melhora da circulação sanguínea e ajuda a aliviar o desconforto e o inchaço; Camomila, com ação calmante e suavizante; Cânfora, que atua diretamente nas tensões musculares e articulares, além de promover uma sensação de frescor prolongado; e Arnica, reconhecida por suas propriedades analgésicas, reduzindo a dor causada por lesões e esforço excessivo. O resultado é um alívio rápido e um conforto duradouro.
-
22
Redoxon A-Z Multivitamínico, da Bayer
Suplemento alimentar com foco em auxiliar a rotina intensa dos brasileiros. Ele chega ao mercado com uma fórmula com mais de 20 vitaminas e minerais, que auxilia no bom funcionamento do organismo. Entre os benefícios percebidos, os seis principais estão relacionados ao auxílio do sistema imune, da saúde muscular, da saúde neuromoscular, da visão e do metabolismo energético.
-
23
BT Cushion Glow, de Bruna Tavares
Com textura cremosa, cobertura ajustável e efeito glow natural, o o blush líquido luminoso realça a beleza com um rubor saudável e radiante, enquanto cuida da pele com uma fórmula enriquecida com ativos de skincare. O produto entrega cuidado com ingredientes como o óleo de rosa mosqueta, que promove hidratação profunda e auxilia na regeneração da pele; o esqualano, poderoso emoliente que restaura a barreira cutânea; a manteiga de karité, que nutre e suaviza; e a vitamina E, que protege contra radicais livres e sinais de envelhecimento precoce. A novidade está disponível em em cinco cores.
-
24
Hero Parfum Intense, da Burberry
A fragrância parte do característico trio de óleos de madeira de cedro da linha Hero e ganha intensidade com notas de saída de apimentadas com o óleo de pimenta-preta e um fundo de couro, que amplificam a profundidade e a força da fragrância. Nesta versão mais profunda, as notas secas e texturizadas contrastam com a impressão vibrante inicial, criando uma sensação de profundidade por meio de acordes escuros, preciosos e intensos. Apresentado em um elegante tom de marrom profundo, o frasco tem formato angular, uma reinterpretação abstrata do capacete de um cavalo. (COMPRE AQUI)
-
25
Anti-Aging Hyaluronic Gel, da Lovely Beauty Care
Formulado com ativos que atuam desde a superfície até as camadas mais profundas da pele, o lançamento proporciona hidratação imediata e prolongada, melhora a firmeza e elasticidade da pele, ajuda a reduzir rugas e linhas de expressão, além de promover uma pele mais viçosa e luminosa. Entre seus principais diferenciais, destaca-se o triplo ácido hialurônico que hidrata profundamente e estimula o colágeno em todas as camadas da pele. Além disso, essa combinação, permite trabalhar todas as camadas da pele ao mesmo tempo, com benefícios imediatos e a longo prazo.
-
26
Scandal Intense, de Jean Paul Gaultier
É um Eau de Parfum feminino âmbar especiado floral. Convida para uma viagem noturna repleta de prazeres intensos. O Perfume Scandal Intense, de Jean Paul Gaultier, captura a essência da sensualidade e da liberdade, graças ao seu viciante rastro floral de baunilha. Sob o veludo rosa, a passageira mais ousada exibe suas icônicas pernas sobre o frasco roxo texturizado, transformando cada aparição em puro escândalo. Provocador, festivo e marcante, esse perfume feminino é uma celebração da ousadia e do prazer sem limites.
-
27
Coleção Harry Potter, da Quem Disse, Berenice?
A coleção inspirada em Harry Potter retorna em edição limitada. Alguns itens voltam repaginados, com novas cores, texturas e acabamentos: os Delineadores Expecto Patronum e Expelliarmus, o Iluminador Cremoso O Pomo de Ouro Rose Gold e os Balms Labiais Lesmas de Geleia e Penas Açucaradas. Além disso, a nova coleção apresenta dois lançamentos inéditos: a Loção Iluminadora Hidratante Desodorante Corporal Aula de Feitiços e o Hidratante Iluminador Facial Aula de Herbologia, ampliando ainda mais o portfólio com fórmulas incríveis, brilho intenso e um toque encantador que dá vida à magia.
-
28
Spray Antiumidade, da Ricca
O novidade proporciona fios alinhados, com brilho espelhado e proteção térmica. Com blindagem contra a umidade por até 12 horas, ele elimina o frizz, mantém os cabelos impecáveis e radiantes o dia todo. Enriquecido com Silicone Termoescudo e Óleo de Rícino, este spray proporciona uma ação antiumidade e proteção contra o calor, garantindo fios com brilho e alinhamento perfeitos. (COMPRE AQUI)
-
29
Serum Care 6x1 Antissinais, da Avon
A versão Antissinais tem ação preenchedora para os primeiros sinais ajudando a suavizar linhas de expressão, hidrata, protege contra a desidratação, fortalece a barreira da pele, deixa mais radiante além de melhorar a textura.
-
30
Black Orchid Eau de Parfum, de Tom Ford
A fragrância unissex traduz o encontro perfeito entre luxo e sedução, com uma construção olfativa que hipnotiza desde o primeiro acorde. A abertura revela a opulência da orquídea negra, envolta por especiarias raras e pelo frescor luminoso da bergamota. O toque vibrante da groselha negra e a intensidade da trufa negra conferem um caráter único, enquanto o ylang ylang acrescenta uma luminosidade floral irresistível. Na base, a riqueza amadeirada do patchouli e do sândalo se mistura ao calor da baunilha, ao misticismo do incenso e ao magnetismo do âmbar, criando um rastro profundo e inesquecível.
