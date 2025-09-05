Fotoproteção: 8 novos protetores solares para usar no inverno

A proteção contra os raios ultravioleta (UV) é essencial o ano todo, inclusive nos dias mais frios e nublados do inverno. Ignorar esse cuidado pode trazer consequências sérias para a saúde da sua pele.
Mesmo com as temperaturas mais baixas e o sol menos intenso, a radiação UV consegue penetrar as nuvens e atingir a pele. Existem dois tipos de raios UV que nos afetam, o UVA e o UVB. A exposição contínua a esses raios, sem proteção, causa danos cumulativos que aceleram o envelhecimento da pele e aumentam significativamente o risco de doenças, como o câncer de pele.
Depois dessas dicas, a única dúvida será para escolher o produto que você se adapte melhor. E as marcas apresentam diversas novidades nesse segundo semestre. Selecionamos oito lançamentos que acabam de chegar ao mercado. Confira!
-
01
Photoderm Xdefense FPS 60, da Bioderma
Disponível na versão neutra invisível e em quatro tonalidades, o protetor solar tem textura ultrafluida e acabamento seco e imperceptível, sendo ideal para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis e oleosas. A fórmula combina duas tecnologias: a Environmental Active Defense é um sistema de filtragem UV que combina poderosos antioxidantes, que apoiam o sistema imune da pele, e sacarídeos que formam um glicofilme antipoluição — oferecendo proteção completa contra raios UVB, UVA curtos e longos, luz visível, radiação infravermelha e partículas de poluição. Já a Tecnologia Detox Science atua diretamente nos mecanismos naturais de desintoxicação da pele, estimulando as enzimas que neutralizam e eliminam os poluentes. (COMPRE AQUI)
-
02
Protetor Solar Hidratante Corporal FPS 60, da Ollie
Com uma textura leve, de rápida absorção e não pegajosa, a novidade oferece alta proteção solar aliada a uma fórmula super emoliente, que garante até 48 horas de hidratação. Com um blend de ativos de alta performance, o lançamento alia cuidado profundo da pele a uma experiência sensorial marcante. A fórmula reúne Niacinamida, Manteiga de Karité e Pantenol, que promovem hidratação prolongada, ação antioxidante e melhora da textura da pele. Além disso, conta também com o DN-Age, que atua contra os efeitos profundos da radiação UV e sinais de fotoenvelhecimento, e o Fucogel, que acalma imediatamente a pele, restaura o conforto e estimula a produção de colágeno. (COMPRE AQUI)
-
03
Anthelios UV Air FPS 60, da La Roche-Posay
Co-criado com consumidores brasileiros, o novo protetor solar foi desenvolvido para o dia a dia, com resistência a diversas condições de rotina, como variação de temperatura, umidade e suor. O produto apresenta a tecnologia patenteada UV Air, que garante um filme de proteção leve como o ar, com acabamento limpo e imperceptível na pele. Sua fórmula é enriquecida com Ácido Hialurônico e Niacinamida, proporcionando hidratação por até 24 horas, controle da oleosidade e ação antioxidante por até 16 horas — ideal para peles brasileiras, inclusive as oleosas e sensíveis.
-
04
Protetor Solar Facial Pele Mista a Oleosa FPS 70, da Natura
Proteção contra os danos do sol e cuidado para pele mista a oleosa. Promove controle da oleosidade por até 12 horas, tem textura fluida ultraleve, efeito matte instantâneo e acabamento invisível, além de alta proteção solar com FPS UVB 70 e FPUVA 25. A protetor conta com tecnologia bioproteção tripla ação que ajuda na proteção, prevenção e cuidado, já que conta com partículas que absorvem a oleosidade de forma imediata. É resistência à água e ao suor, sendo ideal desde o uso diário até a alta exposição solar. (COMPRE AQUI)
-
05
2 em 1 Primer Daily UV Serum, de Nivea Sun
Com FPS70 possui uma fórmula inteligente com dois tipos de ácido hialurônico — de cadeia longa, que hidrata as camadas superficiais, e de cadeia curta, que alcança as camadas mais profundas e estimula a produção natural dessa molécula. A composição conta ainda com Licochalcona A, um poderoso antioxidante que protege contra os radicais livres gerados pela radiação UV e reforça os mecanismos naturais de defesa da pele contra o estresse oxidativo. Com textura leve, não oleosa e não pegajosa, oferece proteção diária imediata contra os raios UVA e UVB e promove uma pele visivelmente mais uniforme em segundos. (COMPRE AQUI)
-
06
Solar Expertise Efeito Make-Up, de L’Oréal Paris
O protetor solar com cor combina 12 horas de alta cobertura com acabamento natural, tripla proteção contra raios UVA, UVB e UVA Longo, além de proteção contra luz visível. Sua fórmula contém pigmentos, revestidos com aminoácidos, que formam um filme ultraleve, resistente, que não craquela, controla o brilho e mantém a pele confortável. A novidade ainda disfarça imperfeições sem marcar poros ou linhas de expressão. (COMPRE AQUI)
-
07
Fusion Water Magic Alcaraz, da Isdin
Com textura ultraleve, absorção imediata, efeito refrescante, resistente ao suor, FPS 50, o protetor solar não deixa resíduos, não arde os olhos, controla a oleosidade e promove proteção contra a degradação de colágeno, sendo ideal para atividades físicas ao ar livre com exposição prolongada ao sol. A fórmula contém Thermal Aging Protection, que protege a pele contra os radicais livres gerados pelo calor das atividades esportivas, além de ácido hialurônico, que hidrata a pele, Extrato de algas marinhas do Mediterrâneo, ingrediente rico em compostos antioxidantes, que ajuda a manter a estrutura celular da pele e a preservar suas defesas naturais, e Vitamina E, com ação antioxidante, que ajuda a evitar danos aos radicais livres induzidos pelos raios UV na pele. (COMPRE AQUI)
-
08
Multiprotetor Facial Stick FPS 80 Derma Sun, da Labotrat
Une fórmula inteligente que protege a pele contra os raios solares e trata com ativos dermatológicos. A fórmula possui niacinamida e ácido hialurônico, o que reduz e uniformiza manchas solares, promove a hidratação profunda anti-age e antioliosidade, além de ter toque seco. Tem opçõe sem cor e com cores.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.