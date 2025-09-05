Fotoproteção: 8 novos protetores solares para usar no inverno

A proteção contra os raios ultravioleta (UV) é essencial o ano todo, inclusive nos dias mais frios e nublados do inverno. Ignorar esse cuidado pode trazer consequências sérias para a saúde da sua pele.



Mesmo com as temperaturas mais baixas e o sol menos intenso, a radiação UV consegue penetrar as nuvens e atingir a pele. Existem dois tipos de raios UV que nos afetam, o UVA e o UVB. A exposição contínua a esses raios, sem proteção, causa danos cumulativos que aceleram o envelhecimento da pele e aumentam significativamente o risco de doenças, como o câncer de pele.