Que delícia!

Fragrâncias gourmand: 9 produtos de beleza inspirados em sobremesas

Chocolate, frutas vermelhas, pistache e notas de brigadeiro são algumas das estrelas dessa nova onda olfativa no universo da beleza

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:00

Hidratante de brigadeiro, sabonete de cookies, perfume de pistache... Tem cheiro de gostosuras no universo da beleza. Chamados de cosméticos gourmand, os produtos de beleza exploram o olfato e sensorial através de alimentos que estão presentes no nosso dia a dia, transformando o momento de autocuidado que já é prazeroso, ainda mais especial.

Milton Nascimento: saiba o que é a demência por corpos de Lewy

5 benefícios da semente de abóbora para a saúde e como usá-la

O termo francês gourmand é usado para descrever quem aprecia sabores ricos e sofisticados, a tendência traz para a beleza aromas e texturas que remetem a comidas e sobremesas. Caramelo, chocolate, frutas vermelhas, café, leite condensado e até notas inusitadas, como pão tostado ou pipoca, estão entre as protagonistas dessa nova onda olfativa.

Os produtos buscam despertar a memória afetiva e sensação de aconchego, como se a rotina de beleza fosse um ritual de indulgência. No geral, as marcas apostam em embalagens coloridas e fórmulas que lembram o universo da confeitaria para atrair consumidores que querem unir autocuidado e prazer olfativo.

A Dailus, por exemplo, lançou a linha corporal Sweet Skin Ice Cream, inspirada na cremosidade dos gelatos italianos. A Eudora Instance e Bacio di Latte se uniram para uma coleção inédita que transformou os gelatos italianos em produtos corporais e glosses labiais. Já a Raavi possui esfoliantes faciais e corporais com as fragrâncias de amora, morango, abacaxi com hortelã, entre outros. Confira a nossa seleção e delicie-se!

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

