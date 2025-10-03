Home
Fragrâncias gourmand: 9 produtos de beleza inspirados em sobremesas

Imagem de perfil de Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:00

Produtos-de-beleza-na-tendência-gourmand
Os produtos de beleza exploram o olfato e sensorial através de alimentos que estão presentes no nosso dia a dia Crédito: Divulgação @Loccitaneaubresil @dailus

Hidratante de brigadeiro, sabonete de cookies, perfume de pistache... Tem cheiro de gostosuras no universo da beleza. Chamados de cosméticos gourmand, os produtos de beleza exploram o olfato e sensorial através de alimentos que estão presentes no nosso dia a dia, transformando o momento de autocuidado que já é prazeroso, ainda mais especial.

O termo francês gourmand é usado para descrever quem aprecia sabores ricos e sofisticados, a tendência traz para a beleza aromas e texturas que remetem a comidas e sobremesas. Caramelo, chocolate, frutas vermelhas, café, leite condensado e até notas inusitadas, como pão tostado ou pipoca, estão entre as protagonistas dessa nova onda olfativa.

Os produtos buscam despertar a memória afetiva e sensação de aconchego, como se a rotina de beleza fosse um ritual de indulgência. No geral, as marcas apostam em embalagens coloridas e fórmulas que lembram o universo da confeitaria para atrair consumidores que querem unir autocuidado e prazer olfativo. 

A Dailus, por exemplo, lançou a linha corporal Sweet Skin Ice Cream, inspirada na cremosidade dos gelatos italianos. A Eudora Instance e Bacio di Latte se uniram para uma coleção inédita que transformou os gelatos italianos em produtos corporais e glosses labiais. Já a Raavi possui esfoliantes faciais e corporais com as fragrâncias de amora, morango, abacaxi com hortelã, entre outros. Confira a nossa seleção e delicie-se!

Produtos-de-beleza-na-tendência-gourmand
Uma seleção de produtos com aromas inusitados Crédito: Arte A Gazeta

  1. Flush Stick Blush em Bastão Blueberry, da Mascavo. Com textura cremosa, proporciona cor saudável e acabamento glow de longa duração. Sua fórmula contém o óleo de semente de macadâmia, o óleo de camélia e o ativo especial esqualano vegetal, para mais cuidado com a pele. (COMPRE AQUI)

  2. Gelato de Cereja Creme de Tratamento Ultraprofundo, da Novex. Com uma rica combinação de vitaminas e antioxidantes, ele forma uma película protetora, que evita danos causados por agressões externas do dia a dia, além de agir instantaneamente na recuperação e no fortalecimento dos cabelos, garantindo brilho intenso e duradouro. (COMPRE AQUI)

  3. Sabonete em Mousse Corporal Cuide-se Bem Doces Delírios, de O Boticário. Espuma macia como algodão-doce e ultra-cremosa, que limpa suavemente sem ressecar, deixando a pele com sensação aveludada. (COMPRE AQUI)

  4. Beauty Scrub Amora e Frutas Cítricas, de Dove. Oferece três benefícios em um só produto: esfoliação eficaz, hidratação profunda e limpeza suave, removendo as células mortas e impurezas e repondo os nutrientes. O resultado é uma pele mais macia, suave e radiante desde o primeiro uso. (COMPRE AQUI)

  5. Madeleine 862 La Pistacherie Eau de Parfum, da O.U.i Paris. Um gourmand sofisticado que une a delicadeza das madeleines francesas ao toque inusitado do pistache. A fragrância combina a cremosidade da tuberosa, a vivacidade da pimenta rosa e framboesa, e a intensidade do rum, evoluindo para notas doces de baunilha, musk, patchouli e pralinê. (COMPRE AQUI)

  6. Sabonete Esfoliante Crocante sabor Cookies & Cream, da Dailus. Proporciona uma pele limpa, renovada e hidratada, com partículas biodegradáveis que entregam uma esfoliação delicada e eficaz durante o banho. (COMPRE AQUI)

  7. Creme Hidratante Corporal Instance Vanilla Caramel, de Eudora. Enriquecido com Hidracolágeno, colágeno vegetal, proporciona sensação de firmeza e vitalidade, deixando a pele irresistivelmente macia e com um toque aveludado. Conta com notas olfativas extraídas a partir da casquinha crocante com o clássico sabor Bacio di Latte.

  8. Esfoliante Corporal e Facial de Amora, da Raavi. Remove as células mortas e impurezas, enquanto sua textura rica e os aromas suaves envolvem em um momento de puro bem-estar. A combinação de ingredientes naturais e eficazes trabalha em harmonia para revelar uma pele suave, luminosa e visivelmente rejuvenescida. (COMPRE AQUI)

  9. Hidratante Desodorante Corporal Brigadeiro, da L´Occitane au Brésil. De textura cremosa e com microesferas de hidratação, traz um divertido sensorial para a pele. Sua textura cremosa desliza suavemente, proporcionando uma sensação única no momento da aplicação. A pele fica irresistivelmente macia e perfumada com uma fragrância Amabarada Gourmand, sem deixar qualquer sensação pegajosa. (COMPRE AQUI)

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

