Fragrâncias gourmand: 9 produtos de beleza inspirados em sobremesas

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:00
Hidratante de brigadeiro, sabonete de cookies, perfume de pistache... Tem cheiro de gostosuras no universo da beleza. Chamados de cosméticos gourmand, os produtos de beleza exploram o olfato e sensorial através de alimentos que estão presentes no nosso dia a dia, transformando o momento de autocuidado que já é prazeroso, ainda mais especial.
O termo francês gourmand é usado para descrever quem aprecia sabores ricos e sofisticados, a tendência traz para a beleza aromas e texturas que remetem a comidas e sobremesas. Caramelo, chocolate, frutas vermelhas, café, leite condensado e até notas inusitadas, como pão tostado ou pipoca, estão entre as protagonistas dessa nova onda olfativa.
Os produtos buscam despertar a memória afetiva e sensação de aconchego, como se a rotina de beleza fosse um ritual de indulgência. No geral, as marcas apostam em embalagens coloridas e fórmulas que lembram o universo da confeitaria para atrair consumidores que querem unir autocuidado e prazer olfativo.
A Dailus, por exemplo, lançou a linha corporal Sweet Skin Ice Cream, inspirada na cremosidade dos gelatos italianos. A Eudora Instance e Bacio di Latte se uniram para uma coleção inédita que transformou os gelatos italianos em produtos corporais e glosses labiais. Já a Raavi possui esfoliantes faciais e corporais com as fragrâncias de amora, morango, abacaxi com hortelã, entre outros. Confira a nossa seleção e delicie-se!
