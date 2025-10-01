Moda

Anitta veste look exclusivo da capixaba Mayari Jubini na Paris Fashion Week

Destaque na Forbes Under 30, estilista é referência em alta moda e já vestiu artistas como Katy Perry, Demi Lovato, Usher e Pabllo Vittar

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 12:30

Anitta com look exclusivo feito pela capixaba Mayari Jubini Crédito: Cris Vidal / Divulgação

A abertura da Paris Fashion Week teve um toque capixaba de alta moda. Anitta marcou presença no primeiro dia do evento vestindo um look exclusivo da Artemisi, marca criada pela estilista Mayari Jubini, natural de Cariacica e hoje reconhecida internacionalmente por suas criações ousadas e tecnológicas.

O figurino escolhido pela cantora foi desenvolvido sob medida e já havia sido destaque no último São Paulo Fashion Week, onde abriu o desfile da marca. A produção é composta por corset, saia, capa, leggings e luvas com bordados em degradê — peças que agora retornam em um momento ainda mais especial, com a artista representando o Brasil no maior palco da moda mundial.

Segundo Mayari, vestir Anitta nesse contexto é simbólico para a consolidação global da Artemisi. “Ela é uma artista que admiramos profundamente e que está com os olhos voltados para o Brasil, nos representando de forma tão grandiosa".

Esse encontro entre sua força e a da moda brasileira reafirma a potência da nossa estética e marca

Consolidação internacional da Artemisi

A escolha de Anitta reforça o caminho de expansão da Artemisi, que neste segundo semestre já desfilou em países como Japão e Rússia, ampliando seu reconhecimento fora do Brasil. A marca se destaca pela estética poderosa e inovadora, que une luxo artesanal a recursos tecnológicos como impressão 3D, resina, metal, madeira e peças motorizadas.

Anitta veste look exclusivo da capixaba Mayari Jubini na Paris Fashion Week Crédito: Cris Vidal / Divulgação

Fundada em 2019 por Mayari Jubini, a Artemisi já foi premiada no São Paulo Fashion Week nas categorias Melhor Desfile do Ano e Melhor Beleza do Ano. A marca também acumula editoriais em revistas e plataformas de moda da Inglaterra, Japão, EUA, França, Itália, Espanha, Chile, Alemanha, Portugal, Índia, México e Filipinas.

Da periferia capixaba ao mundo

Mayari Jubini cresceu em um bairro periférico do Espírito Santo e começou a desenhar na adolescência, mesmo com recursos limitados. Em poucos anos, construiu uma carreira marcada pela inovação e hoje é uma das personalidades brasileiras reconhecidas na lista Forbes Under 30.

Suas criações já vestiram nomes internacionais como Katy Perry, Demi Lovato, Usher, Julia Fox, Dulce Maria e Maite Perroni. No Brasil, artistas como Xuxa, Pabllo Vittar, Iza, Ludmilla, Luísa Sonza, Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Glória Groove, Jade Picon, Juliette e muitas outras já desfilaram peças assinadas por ela.

Com Anitta abrindo a Paris Fashion Week em um look Artemisi, Mayari Jubini reafirma sua posição como um dos nomes mais promissores e inovadores da moda contemporânea — e leva consigo o Espírito Santo para as passarelas mais importantes do mundo.

