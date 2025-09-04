The Weeknd anuncia participação de Anitta em turnê no Brasil

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14:00
Os rumores estavam certos: The Weeknd vai voltar ao Brasil e, desta vez, acompanhado de ninguém menos que Anitta. A cantora foi confirmada como atração do show de abertura, que prometem sacudir o Rio de Janeiro e São Paulo em abril e maio de 2026.
Tudo começou como burburinho nas redes, na madrugada do dia 4 de setembro, um dia após a aparição de Anitta em um show do cantor no Texas. Mas agora é oficial, o anúncio foi feito nas páginas dos dois artistas, deixando os fãs em contagem regressiva.
Datas confirmadas no Brasil
Os fãs que quiserem garantir lugar nesse espetáculo já podem se preparar. As inscrições para a pré-venda ficam abertas até 7 de setembro, e a compra antecipada começa no dia 8 de setembro, às 10h (horário local).
Os ingressos para os shows variam de acordo com a cidade e o setor escolhido. No Rio de Janeiro, os preços vão de R$290,00 a R$ 950,00. Já em São Paulo os preços variam de R$ 275,00 a R$ 940,00.
