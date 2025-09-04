Música

The Weeknd anuncia participação de Anitta em turnê no Brasil

A maior estrela pop brasileira se junta a The Weeknd na turnê 2026; Anitta será a responsável por abrir o show do astro no país

João Pimassoni Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14:00

2026 virá com novidades já para o início do ano. The Weeknd anuncia turnê no Brasil com abertura de Anitta Crédito: José Francisco/Folhapress ; Reuters/Folhapress

Os rumores estavam certos: The Weeknd vai voltar ao Brasil e, desta vez, acompanhado de ninguém menos que Anitta. A cantora foi confirmada como atração do show de abertura, que prometem sacudir o Rio de Janeiro e São Paulo em abril e maio de 2026.

Tudo começou como burburinho nas redes, na madrugada do dia 4 de setembro, um dia após a aparição de Anitta em um show do cantor no Texas. Mas agora é oficial, o anúncio foi feito nas páginas dos dois artistas, deixando os fãs em contagem regressiva.

Datas confirmadas no Brasil



26 de abril – Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

30 de abril e 1º de maio– Estádio Morumbi, São Paulo

Ingressos e pré-venda

Os fãs que quiserem garantir lugar nesse espetáculo já podem se preparar. As inscrições para a pré-venda ficam abertas até 7 de setembro, e a compra antecipada começa no dia 8 de setembro, às 10h (horário local).

Venda geral: 10 de setembro, a partir das 12h no Brasil (online pelo Ticketmaster) e 13h nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço).

A pré-venda e venda geral estarão disponíveis no site oficial: theweeknd.com/tour

Os ingressos para os shows variam de acordo com a cidade e o setor escolhido. No Rio de Janeiro, os preços vão de R$290,00 a R$ 950,00. Já em São Paulo os preços variam de R$ 275,00 a R$ 940,00.

** Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição do editor Guilherme Sillva.

