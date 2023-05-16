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The Weeknd adota nome de batismo após anunciar que 'mataria' o artístico

Mudança já pode ser conferida nas redes sociais do cantor e compositor nesta segunda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 08:42

The Weeknd performando no SoFi Stadium em Inglewood, California, em 2022
The Weeknd performando no SoFi Stadium em Inglewood, California, em 2022 Crédito: Reuters/Folhapress
Após anunciar que estava pronto para aposentar o nome artístico, The Weeknd surgiu em suas redes sociais, nessa segunda-feira, 15, com o nome de batismo. Agora, o cantor passará a se chamar apenas Abel Tesfaye. A mudança faz parte do plano do artista de "matar The Weeknd", como havia contado à revista W Magazine, no último dia 8.
O músico também começou a investir na carreira de ator, e é um dos protagonistas de The Idol, série da HBO comandada por Sam Levinson.
"Estou passando por um caminho catártico agora. Está chegando um lugar e uma hora em que estou me preparando para fechar o capítulo de The Weeknd. Ainda farei música, talvez como Abel, talvez como The Weeknd, mas ainda quero matar The Weeknd. E vou. Eventualmente. Estou definitivamente tentando mudar essa pele e renascer", disse.
O artista ainda acrescentou que o álbum que está preparando no momento deverá ser o último como The Weeknd. "Isso é algo que eu tenho que fazer. Como The Weeknd, já disse tudo o que posso dizer", ressaltou.
O Guinness World Records anunciou, de acordo com a CNN norte-americana, em março, que o cantor e compositor é estatisticamente o músico mais popular do mundo. Ele tem duas marcas no ranking: o maior número de ouvintes mensais no Spotify, com 111,4 milhões em 20 de março; e se tornou o primeiro artista a atingir 100 milhões de ouvintes mensais.

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