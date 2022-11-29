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No Brasil

The Weeknd anuncia shows no Rio de Janeiro e São Paulo em 2023

Datas fazem parte da turnê do astro na Europa e América Latina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 08:24

The Weeknd anuncia shows no Brasil
The Weeknd anuncia shows no Brasil Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
The Weeknd anunciou duas datas agendadas da sua turnê no Brasil: 7 de outubro, no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro, e 10 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 08 de dezembro.
A turnê After Hours Til Dawn Tour apresenta as músicas dos discos Dawn FM, de 2022, e After Hours, de 2020. The Weeknd esteve no País em 2017 como uma das atrações principais do Lollapalooza, em São Paulo. Meses depois, ele passou a virada do ano na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

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