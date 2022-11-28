Jogo do Brasil contra Suíça foi morno mas rendeu bons memes; confira

Memes entre o streamer Casimiro e o jogador Casemiro bombaram na web Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Fotoarena/Folhapress

A vitória do Brasil sobre a Suíça, nesta segunda-feira (28), por 1 a 0, deixou os torcedores brasileiros ainda mais animados. Perto das oitavas de final, faltando apenas o jogo contra Camarões, nesta sexta (2), o sonho pelo tão esperado hexa na Copa do Mundo está cada vez mais perto.

Apesar do jogo morno, os memes animaram a torcida nas redes sociais. Na partida desta segunda (28), alguns termos como “conta de luz”, “Galvão”, “Richarlison”, “Casimiro” e “filho do Tite” ficaram em alta. Nós de HZ reunimos os melhores tweets para você, caro leitor, ficar por dentro de tudo que bomba na web.

Os memes começaram logo no início da partida. “Eu com esse jogo do Brasil”, postou um internauta junto a foto de um homem com a camisa do Brasil e o número zero nas costas escrito o nome “saúde”.

Eu com esse jogo do Brazil:



HOJE TEM BRASIL pic.twitter.com/FUPTs3MbpI — cadu. (@cadugoncal) November 28, 2022

O placar 0 a 0 no primeiro tempo também rendeu piadas sobre a expressão facial do ex-jogador e empresário Ronaldo e também com os comentários do narrador Galvão Bueno.

"vamos pro role vai ser legal"



eu no role: pic.twitter.com/aVFIWlcBRn — thateus (@thateuss) November 28, 2022

5 minutos de jogo e Galvão 100% assim já pic.twitter.com/acUb5nNj5Z — Ivanko Barbell (@Tonkiel) November 28, 2022

Teve internauta que também brincou com sua torcida pelo jogador Richarlison, que fez dois gols no último jogo contra a Sérvia. A seguidora postou: “Qualquer jogador encosta na bola eu: ‘Vai Richarlison’. Muito patriota ela”.

Qualquer jogador encosta na bola eu: “vai richarlison” muito patriota ela pic.twitter.com/zjJHUZ1fYS — Dani (@mrqs_dani) November 28, 2022

Outro fato que causou diversos memes nas redes sociais foi quando houve um rápido “apagão” no estádio no final do primeiro tempo do jogo. Na web, vários perfis começaram a postar que o Catar não “pagou a conta de luz”. “Sheik cheio de dinheiro e não paga a conta de luz?”, brincou um internauta. "Muito espírito de Brasil a luz acabar no meio do jogo do Brasil", disse outro.



Sheik cheio de dinheiro e não paga a conta de luz? — PES MIL GRAU (@Pesgrau) November 28, 2022

Muito espírito de Brasil a luz acabar no meio do jogo do Brasil Kkkkkkkkkkk — paty (@twitapahh) November 28, 2022

Qatar foi eliminado cedo da copa do mundo e decidiu não pagar mais a conta de luz — andressa ᶜʳᶠ ?? (@eiiarrascaeta) November 28, 2022

É claro que o gol anulado do Brasil também seria alvo de milhares de memes. "Comemorar gol anulado é da mesma classe daquela humilhação de correr atrás do ônibus que não te espera. Você é traído pela sua fé", escreveu um perfil em tom de brincadeira.



comemorar gol anulado é da mesma classe daquela humilhação de correr atrás do ônibus que não te espera. você é traído pela sua fé. — Nathalia Cruz (@nathalia_cm) November 28, 2022

Brasil fez gol // Foi anuladopic.twitter.com/vHoKy0Hn8N — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) November 28, 2022

O nome do atacante Neymar também foi lembrado pelos usuários. “Povo reclama do Neymar, mas os jogadores da Suíça estão caindo mais que ele”, escreveu um internauta.

Povo reclama do Neymar mas os jogadores da Suiça estão caindo mais que ele Kkkkkkkk#FIFAWorldCupQatar2022 #BRASUI #MostraTuaForça pic.twitter.com/ocMNBoZFLE — Tatianna Zeninni ???????? (@tatizetha) November 28, 2022

Fora do campo, quem também chamou atenção foi o filho do técnico Tite. Matheus Bacchi é auxiliar técnico da Seleção Brasileira e arrancou suspiros de muita gente após ser flagrado recebendo um beijo do seu pai depois do gol do Brasil.

esse filho do tite é um gato https://t.co/bRPC5EZQPM — estrela⁷ jk na copa ?? (@whvpsAMpylFgy1j) November 28, 2022

o filho do tite pelo amor de deus pic.twitter.com/vripPI2U0R — lu (@wildstdreams_) November 28, 2022

Para finalizar a sequência de memes, as brincadeiras envolvendo os nomes “Casemiro”, autor do gol da vitória nesta segunda (28), e “Casimiro”, nome do jornalista que faz transmissões no YouTube, foram um sucesso. "Casimiro fazendo gol e cobrindo o jogo ao mesmo tempo", escreveu um perfil. "Como pode o Casimiro ser o primeiro streamer e primeiro jogador do mundo", brincou mais um internauta.



casimiro fazendo gol e cobrindo o jogo AO MESMO TEMPO — milena??? (@wwwmlna) November 28, 2022