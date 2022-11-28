Jogo do Brasil contra Suíça foi morno mas rendeu bons memes; confira

A vitória do Brasil sobre a Suíça, nesta segunda-feira (28), por 1 a 0, deixou os torcedores brasileiros ainda mais animados. Perto das oitavas de final, faltando apenas o jogo contra Camarões, nesta sexta (2), o sonho pelo tão esperado hexa na Copa do Mundo está cada vez mais perto.
Apesar do jogo morno, os memes animaram a torcida nas redes sociais. Na partida desta segunda (28), alguns termos como “conta de luz”, “Galvão”, “Richarlison”, “Casimiro” e “filho do Tite” ficaram em alta. Nós de HZ reunimos os melhores tweets para você, caro leitor, ficar por dentro de tudo que bomba na web.
Os memes começaram logo no início da partida. “Eu com esse jogo do Brasil”, postou um internauta junto a foto de um homem com a camisa do Brasil e o número zero nas costas escrito o nome “saúde”.
O placar 0 a 0 no primeiro tempo também rendeu piadas sobre a expressão facial do ex-jogador e empresário Ronaldo e também com os comentários do narrador Galvão Bueno.
Teve internauta que também brincou com sua torcida pelo jogador Richarlison, que fez dois gols no último jogo contra a Sérvia. A seguidora postou: “Qualquer jogador encosta na bola eu: ‘Vai Richarlison’. Muito patriota ela”.
Outro fato que causou diversos memes nas redes sociais foi quando houve um rápido “apagão” no estádio no final do primeiro tempo do jogo. Na web, vários perfis começaram a postar que o Catar não “pagou a conta de luz”. “Sheik cheio de dinheiro e não paga a conta de luz?”, brincou um internauta. "Muito espírito de Brasil a luz acabar no meio do jogo do Brasil", disse outro.
É claro que o gol anulado do Brasil também seria alvo de milhares de memes. "Comemorar gol anulado é da mesma classe daquela humilhação de correr atrás do ônibus que não te espera. Você é traído pela sua fé", escreveu um perfil em tom de brincadeira.
O nome do atacante Neymar também foi lembrado pelos usuários. “Povo reclama do Neymar, mas os jogadores da Suíça estão caindo mais que ele”, escreveu um internauta.
Fora do campo, quem também chamou atenção foi o filho do técnico Tite. Matheus Bacchi é auxiliar técnico da Seleção Brasileira e arrancou suspiros de muita gente após ser flagrado recebendo um beijo do seu pai depois do gol do Brasil.
Para finalizar a sequência de memes, as brincadeiras envolvendo os nomes “Casemiro”, autor do gol da vitória nesta segunda (28), e “Casimiro”, nome do jornalista que faz transmissões no YouTube, foram um sucesso. "Casimiro fazendo gol e cobrindo o jogo ao mesmo tempo", escreveu um perfil. "Como pode o Casimiro ser o primeiro streamer e primeiro jogador do mundo", brincou mais um internauta.