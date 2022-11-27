Nova Venécia também ganha Arena Torcida Capixaba para os jogos do Brasil na Copa

Torcida no Matrix Shows, em Cariacica, assiste à estreia do Brasil na Copa contra a Sérvia Crédito: Fernando Madeira

A TV Gazeta e a rádio Litoral FM estarão juntinhas de mais capixabas no segundo jogo da Seleção Brasileira de Futebol, na Copa do Mundo do Catar. Tudo porque nesta segunda-feira (28), data da partida do Brasil contra a Suíça, o município de Nova Venécia ganhará uma Arena Torcida Capixaba para torcer muito. A ação será montada na Praça Adélio Lubiana com direito a telão para receber os torcedores, a partir das 13h, e muita animação.

Vale lembrar que a Arena Torcida Capixaba do Parque da Cidade, na Serra, rolou apenas na estreia da Seleção Brasileira. Porém, os espaços montados em Cariacica e Vitória seguem com programação redondinha, misturando música, futebol e diversão. Inclusive, os demais espaços na Capital também terão o apoio da rede nas transmissões.

Em Vitória, a partir das 13h, a festa acontece na Arena da Praia de Camburi, na altura do Clube dos Oficiais, com presença da bateria da Escola de Samba da Piedade; na Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, a animação é por conta de Vlad AKS; já na pracinha de Itararé, muita música com Samba Crioulo; e na Praça Dom João Batista, a festa é com o Grupo Raízes.

Já em Cariacica, a torcida rumo ao Hexa será na Matrix, com telão durante a transmissão do jogo e shows de grupos de pagode (D’Moleque, De Bem com a Vida, Duduzinho e DJ Espantalho). A abertura da casa será às 11h.