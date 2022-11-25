15 jogadores gatos para ficar de olho na Copa do Catar 2022

A Copa do Mundo do Catar está servindo entretenimento em todos os sentidos! A cada jogo que passa, alguns rostinhos bonitos chamam atenção a partir do momento em que entram em campo. Os galãs pertencem às mais variadas nacionalidades, então, tem colírio garantido para todos os olhos.
Confira os jogadores mais gatos da Copa do Mundo 2022!
Kevin Trapp, da Alemanha
Oliver Giroud, da França
Memphis Depay, da Holanda
Leandro Paredes, da Argentina
Robert Sanchez, da Espanha
Alisson Becker, Brasil
Daniel-Kofi Kyereh, da Gana
Eray Cömert, da Suíça
Rodrigo de Paul, da Argentina
Francisco Calvo, da Costa Rica
Son HeungMin, da Coreia do Sul
Dušan Vlahović, da Sérvia
Kevin De Bruyne, da Bélgica
Bremer, do Brasil
Cristiano Ronaldo, de Portugal