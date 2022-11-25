Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beldades em campo

15 jogadores gatos para ficar de olho na Copa do Catar 2022

Os atletas chamam atenção dentro e fora de campo. De nacionalidades variadas, tem colírio para todos os gostos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 10:00

Jogadores gatos da Copa do Mundo do Catar 2022
Jogadores gatos da Copa do Mundo do Catar 2022 Crédito: Reprodução/Instagram
A Copa do Mundo do Catar está servindo entretenimento em todos os sentidos! A cada jogo que passa, alguns rostinhos bonitos chamam atenção a partir do momento em que entram em campo. Os galãs pertencem às mais variadas nacionalidades, então, tem colírio garantido para todos os olhos.

Confira os jogadores mais gatos da Copa do Mundo 2022!

Kevin Trapp, da Alemanha
Oliver Giroud, da França
Memphis Depay, da Holanda
Leandro Paredes, da Argentina
Robert Sanchez, da Espanha
Alisson Becker, Brasil
Daniel-Kofi Kyereh, da Gana
Eray Cömert, da Suíça
Rodrigo de Paul, da Argentina
Francisco Calvo, da Costa Rica
Son HeungMin, da Coreia do Sul
Dušan Vlahović, da Sérvia
Kevin De Bruyne, da Bélgica
Bremer, do Brasil
Cristiano Ronaldo, de Portugal

Veja Também

Neymar leva os 'parças' e até cabeleireiro para a Copa do Mundo no Catar

Hexa vem aí? Veja as previsões dos Astros para a Copa do Mundo

Copa do Mundo 2022: como é o torcedor de cada signo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Famosos Futebol Copa do Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES
Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados