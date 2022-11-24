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Esotérico

Hexa vem aí? Veja as previsões dos Astros para a Copa do Mundo

Analisamos o mapa da Seleção Brasileira para contar o que podemos esperar do Brasil nessa competição
Personare

Personare

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 11:28

Hexa vem aí? Veja as previsões dos Astros para a Copa do Mundo
Hexa vem aí? Veja as previsões dos Astros para a Copa do Mundo Crédito: Personare
Se você já deu uma olhada nas previsões astrológicas para a Copa do Mundo 2022, sabe que o emocional vai pesar muito, que podemos ver desafios na organização e até conflitos. Mas a pergunta que os brasileiros mais querem resposta: será que o Hexa vem aí?
A Seleção Brasileira entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2022 nesta quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia. O mapa astral da estreia do Brasil tem o Regente (Ascendente) em Touro combinado a um Stellium (acúmulo de planetas) na Casa 7, no signo de Sagitário: Sol, Lua, Vênus e Mercúrio.
E o que isso tudo significa? Veja a seguir! Não deixe de conferir aqui que tipo de torcedor é o seu signo.

Entusiasmo, mas cuidado com exagero

O fato de termos quatro planetas no Signo de Sagitário destaca o espírito de equipe e uma grande dose de entusiasmo. Atenção, no entanto, com egos inflados, brilhantismos e síndrome de “o jogo está ganho” que podem atrapalhar a performance do time em virtude da ilusão que isso pode causar. 
O ascendente em Touro vem para equilibrar e trazer mais paciência à afobação que esse Stellium em Sagitário pode causar. 
Nessa Copa do Mundo, para o Brasil, os árbitros dos jogos serão os protagonistas e vão definir o jogo tanto quanto todo o time. Os jogadores precisam manter o equilíbrio, o senso de diplomacia e o respeito às regras do jogo para chegarem à final. 
A quadratura de Saturno e Urano, que marcou os anos de 2021 e 2022, cai com Urano no Ascendente e Saturno no Meio do Céu no mapa de estreia do Brasil na Copa. Isso significa surpresas inesperadas, trocas, mudanças de planos, sustos e, pasmem, jogadas surpreendentes. 
O Saturno no Meio do Céu destacará o profissionalismo da equipe brasileira. O hexa pode vir se a nossa Seleção mantiver a ponderação, a técnica e o espírito de equipe. Os nossos jogadores poderão dar o show em campo se mantiverem a maturidade.

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Hexa vem aí?

Há 20 anos, ganhamos o Penta, será que já não chegou a nossa hora de ganhar mais uma estrelinha? 
No Mapa Astral do Brasil nesta Copa, temos o Retorno de Saturno (conjunção Saturno-Saturno) e Júpiter já em um clima de conjunção consigo mesmo (Retorno de Júpiter). Nestes aspectos, se merecemos e fizermos um bom trabalho, os louros serão colhidos. 
Ou seja, o Brasil tem chances de ganhar, seguindo as ressalvas que pontuei ao longo do artigo. É tempo de amadurecer, sem espaço para dramas ou brilhantismos exagerados.
É colocar a bola no pé, dar o melhor de si, respeitar a estratégia e estar aberto às intempéries que todo o jogo pode causar. 
Fernanda Miguez: É astróloga formada pela Sociedade de Astrologia do Rio de Janeiro (SARJ) e idealizadora do Projeto Astrologia da Consciência. Trabalhou por 10 anos na equipe da astróloga Maria Eugênia de Castro e como colaboradora em 13 livros na área. Engenheira pela UERJ, atualmente é acadêmica de Psicologia. Tem formações na área de autoconhecimento, atua como trainer de Mindfulness pelo MTi (Mindfulness Trainnings International) e é professora de Cultivo do Equilíbrio Emocional pelo Albert Einstein - [email protected]

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