Hexa vem aí? Veja as previsões dos Astros para a Copa do Mundo Crédito: Personare

A Seleção Brasileira entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2022 nesta quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia. O mapa astral da estreia do Brasil tem o Regente (Ascendente) em Touro combinado a um Stellium (acúmulo de planetas) na Casa 7, no signo de Sagitário: Sol, Lua, Vênus e Mercúrio.

Entusiasmo, mas cuidado com exagero

Nessa Copa do Mundo, para o Brasil, os árbitros dos jogos serão os protagonistas e vão definir o jogo tanto quanto todo o time. Os jogadores precisam manter o equilíbrio, o senso de diplomacia e o respeito às regras do jogo para chegarem à final.

O Saturno no Meio do Céu destacará o profissionalismo da equipe brasileira. O hexa pode vir se a nossa Seleção mantiver a ponderação, a técnica e o espírito de equipe. Os nossos jogadores poderão dar o show em campo se mantiverem a maturidade.

Hexa vem aí?

Há 20 anos, ganhamos o Penta, será que já não chegou a nossa hora de ganhar mais uma estrelinha?

Ou seja, o Brasil tem chances de ganhar, seguindo as ressalvas que pontuei ao longo do artigo. É tempo de amadurecer, sem espaço para dramas ou brilhantismos exagerados.

É colocar a bola no pé, dar o melhor de si, respeitar a estratégia e estar aberto às intempéries que todo o jogo pode causar.