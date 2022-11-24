Copa do Mundo 2022: como é o torcedor de cada signo Crédito: Personare

Depois de quatro anos de acontecimentos inimagináveis no mundo, é grande a expectativa para a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, que segue até o dia 18 de dezembro. Mesmo quem não curte muito futebol, fica ligado nos jogos. Pensando nisso, como será que é o torcedor de cada signo?

Olhando pelas lentes da Astrologia, além de conferir como vai estar o Céu e analisar as previsões para a Copa 2022, podemos fazer uma análise da personalidade do torcedor de cada signo. É isso que a gente te mostra com detalhes neste artigo, para você ir entrando no clima do Mundial.

Como analisar o torcedor de cada signo

Na Astrologia Mundial, a Lua representa o povo no mapa de um país, estado ou cidade. E no nosso mapa pessoal, a Lua é o luminar que nos ajuda a entender a forma que lidamos com as emoções, a qualidade do nosso mundo interior e como reagimos aos acontecimentos.

Portanto, antes que você pense em olhar para o seu signo solar – aquele que a maioria das pessoas conhece apenas como “signo” – é importante olhar no seu Mapa Astral o signo onde você tem a Lua, também conhecido como signo lunar.

Além de identificar que tipo de torcedor você é, a Lua também está ligada à casa, família, raízes e memória. Além de revelar o que nutre a alma e um sentido geral de alimentação. Se quiser saber mais sobre a Lua no Mapa Astral, veja aqui.

Como é o torcedor de cada signo

Chegou a hora de conhecer a maneira como cada um de nós tende a torcer apaixonadamente através da análise de nossa Lua natal. Se você ainda não sabe ou esqueceu, confira aqui o signo da Lua no seu Mapa Astral.

Agora, veja a seguir o tipo de torcedor de cada signo da Lua:

Lua em Áries

Torcedor de Lua em Touro

É o tipo de pessoa que reage lentamente aos acontecimentos, no entanto, partidas muito disputadas e com muita tensão deixarão o torcedor com a Lua em Touro um tanto quanto ansioso. Obviamente que este torcedor vai dar muito valor aos comes e bebes e ao ambiente em que verá os jogos, preferindo aquilo que for bom, saboroso e confortável. Saiba mais sobre sua Lua em Touro aqui.

Lua em Gêmeos

Certamente, será o comentarista da galera. Vai ver a partida e saber tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes. Ao mesmo tempo, vai estar nas redes sociais enviando memes sem parar. Nos ambientes com muitos amigos, vai querer dar atenção a todos e ser aquele que sabe informar o pessoal e compartilhar muitas curiosidades. Saiba mais sobre sua Lua em Gêmeos aqui.

Lua em Câncer

É aquele torcedor que sofre um pouco com as partidas muito difíceis. Gosta de acolher ou ser acolhido de forma confortável para assistir aos jogos. Se for receber amigos, vai pensar em todos os detalhes para ser um evento que todos vão apreciar. É capaz de ter até lembranças das Copas passadas. Ou seja, vai ter histórias para contar. Saiba mais sobre sua Lua em Câncer aqui.

Torcedor de Lua em Leão

É um dos tipos mais animados para ver os jogos. E ai de quem falar mal de seus jogadores favoritos!Vai adorar fazer graça e soltar piadas que fazem todos rirem. Torce com empolgação e, dependendo do termômetro da emoção, pode reagir de forma dramática. E, claro, vai adorar criar um visual próprio para não passar despercebido. Saiba mais sobre sua Lua em Leão aqui.

Lua em Virgem

É um torcedor um pouco mais quieto, porque curte prestar atenção aos detalhes do jogo. Afinal, é um comentarista de mão cheia, trazendo dados precisos sobre os jogadores e as seleções. Tende a ter explicação para tudo!Vai preferir ambientes mais controlados e tranquilos para que possa prestar mais atenção aos jogos. Saiba mais sobre sua Lua em Virgem aqui.

Torcedor de Lua em Libra

É o tipo de torcedor que dá muito valor às companhias para assistir aos jogos. O lance é aproveitar para fazer uma boa social, trocar ideias e impressões sobre a partida. Vai rolar até aquela indecisão libriana de tanto convite para eventos. E se o juiz da partida cometer algum erro, vai ser o primeiro a reclamar da injustiça. Saiba mais sobre sua Lua em Libra aqui.

Lua em Escorpião

É daqueles torcedores que acham que não vão dar muita bola para jogo nenhum, mas, quando se vê, já está gritando e superenvolvido com as jogadas mais emocionantes. Vai acabar, no final, sabendo tudo que aconteceu no jogo. Aliás, ninguém conseguirá enganar esse tipo de torcedor que saberá todos os pontos fracos dos adversários. Saiba mais sobre sua Lua em Escorpião aqui.

Lua em Sagitário

Este é um dos torcedores mais animados e farristas. Para ele, o importante é estar num lugar bem movimentado em que ele possa gritar e desabafar à vontade. É daqueles que podem acabar exagerando nas comemorações. Por outro lado, vai ter muitos comentários bem humorados, mas vai torcer levando a sério a Copa 2022, envolvido de verdade. Saiba mais sobre sua Lua em Sagitário aqui.

Torcedor de Lua em Capricórnio

A princípio, é o torcedor do tipo discreto e até desinteressado, mas ele vai ficar bem chateado se o Brasil perder qualquer jogo ou for injustiçado. É aquela pessoa que fica até mal-humorada se as coisas não dão certo. No entanto, pode ser um ótimo organizador para os eventos, explorando seu poder de controlar e liderar as situações. Saiba mais sobre sua Lua em Capricórnio aqui.

Lua em Aquário

É o torcedor que já está prontíssimo para todas as festas possíveis e imagináveis da Copa muito antes de o evento começar. Vai preferir encontros mais soltos e descontraídos, onde possa torcer e curtir livremente sem muitas regras. No entanto, vai ser difícil achar este tipo de torcedor no dia dos jogos. Mas é certo que vai aproveitar muito com os amigos. Saiba mais sobre sua Lua em Aquário aqui.

Torcedor de Lua em Peixes

Este tipo de torcedor que vai se juntar à galera e curtir o que o grupo propuser. Seja um ambiente mais quietinho ou algo mais agitado, ele vai se adaptar muito bem. E o clima do grupo vai influenciar muito suas próprias emoções. Vai torcer, sim, com muita vontade, envolver-se, mas sem perder a atenção do que está acontecendo com seus amigos. Saiba mais sobre sua Lua em Peixes aqui.