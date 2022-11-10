Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Astrologia

Existe mesmo o pior signo do zodíaco?

Será que a Astrologia pode dizer se uma pessoa é boa ou ruim apenas analisando o Mapa Astral de alguém? Entenda
Personare

Personare

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 14:15

Qual é o pior signo do zodíaco?
Qual é o pior signo do zodíaco? Crédito: Personare
Qual é o pior signo do zodíaco? A pergunta é frequente e é feita, ainda, sob algumas variações, como “por que Áries é o pior signo” ou “quais são os signos mais odiados do zodíaco”. Mas a questão é: a Astrologia pode dizer se uma pessoa é boa ou ruim apenas analisando o Mapa Astral de alguém?
Essas questões são polêmicas e mal compreendidas pela maioria das pessoas, inclusive as que curtem e entendem um pouco do astrologuês. Afinal, quem nunca disse “eu não gosto de aquarianos” ou “não dou certo com escorpianas”?
Mas antes de repetir novamente uma dessas frases, vem entender mais sobre o que é um Mapa Astral e se o seu estudo pode apontar o pior signo do zodíaco. Se você ainda não tem o seu Mapa Astral, faça aqui!

O Mapa Astral pode dizer se alguém é bom?

Não. O Mapa Astral, que é a fotografia do céu do momento exato em que uma pessoa nasce, não aponta necessariamente se uma pessoa é boa ou não. O Mapa indica características que podem ser virtudes ou defeitos. Veja aqui tudo que tem num mapa astral. 
“Não conhecemos alguém apenas olhando seu Mapa Astral. Conhecemos suas potencialidades. A forma como a pessoa faz valer essas potencialidades depende da educação recebida e do ambiente”, explica Alexey Dodsworth, autor do Mapa Astral do Personare. 
Por isso, ninguém pode dizer que não gosta de um determinado signo. Quando, por exemplo, alguém diz que não gosta do signo de Câncer, muito provavelmente essa pessoa não gosta de uma pessoa canceriana, e daí constrói um preconceito. 

Veja Também

Como é a criança de cada signo?

Qual o pior signo do zodíaco?

A essa altura você já deve estar concluindo que NÃO existe o pior signo do zodíaco, nem o melhor. Não acredite em listas rasas que fazem uma classificação preconceituosa.
“Nenhuma característica astrológica tem, por si, algo que seja melhor ou pior do que qualquer outro signo. Portanto, não existe Mapa bom ou ruim; existem Mapas com traços positivos e negativos. É de extrema importância que a Astrologia não seja usada como base para preconceito”, esclarece Alexey.
As designações “positivo” e “negativo” também não têm nenhum juízo de valor e se referem a polaridades. Os signos masculinos/positivos são extrovertidos, enquanto os signos femininos/negativos são introvertidos. 
A polaridade é uma das classificações dos signos, assim como o ritmo (cardinal, fixo e mutável) e os elementos (terra, ar, fogo e água). Tudo isso é ensinado por Alexey no Curso Básico de Astrologia do Personare (saiba mais aqui), que ensina como interpretar um Mapa Astral.

Veja Também

Qual é a melhor dieta para o seu signo?

Por que você não gosta de um signo?

Se, por algum motivo, você não gosta de um determinado signo ou de uma pessoa daquele signo, isso talvez fale mais a respeito de você mesmo do que sobre aquela pessoa. Afinal, muitas vezes, quando não gostamos de algo, na realidade estamos falando da nossa dificuldade em lidar com aquilo.
Pense sobre isso! O Mapa Astral é uma ferramenta de autoconhecimento poderosa. Use a seu favor para trabalhar suas questões e aproveitar as potencialidades que só você tem.
*[email protected]

Veja Também

Eclipse tem má energia? Entenda os efeitos astrológicos do fenômeno

Tarô prevê que novembro será mês mais crítico de 2022

Eu não me identifico com meu signo. O que isso significa?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Astrologia Esotérico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados